Россияне, которым удается инфильтрироваться вглубь украинских позиций, пытаются снять "кино с триколором", но "знаменосцы" там остаются навечно.

Россияне очень серьезно нацелились на захват города Лиман в Донецкой области, для чего задействовали огромное количество пехоты. Об этом в эфире "24 Канала" сказал начальник отделения коммуникаций 63 ОМБр Ростислав Яцишин.

Он отметил, что на Лиманском направлении враг пытается помахать своим триколором перед камерой, когда ему удается инфильтроваться вглубь украинских позиций.

"Таким образом они хотят продемонстрировать своему высшему командованию, что они заняли какой-то стратегический или тактический пункт, или какую-то территорию наших подразделений, но то кино, которое они снимают на свои дроны, то это последний эпизод в жизни этого "знаменосца"", - подчеркнул Яцишин.

При этом отметил, что враг пытается запугать Силы обороны своим количественным преимуществом. "Это является ключевой задачей россиян. Они действительно хотят испугать нас, заставить отступать", - сказал Яцишин.

При этом напомнил, что бригада уже два с половиной года держит эти позиции и с них не отходит, несмотря на колоссальное давление врага, которое сейчас происходит. По его словам, это самое большое пехотное давление за все время пребывания там.

Яцишин отмечает, что тактика инфильтрации, которую применяет враг, дает определенные результаты, потому что украинским военным не хватает экипажей дронов.

"Нам не хватает дронов, нам не хватает экипажей. У нас их достаточно много, но у врага все равно в данной ситуации значительно больше. И они используют эти моменты и бросают на мясо своих пехотинцев. Из группы из 5 человек, которая выходит, до позиции доползает один или ни один. Но врагу на это безразлично, они продолжают использовать такую тактику и накапливать личный состав", - рассказал Яцишин.

Он отметил, что бойцам 63 ОМБр удается уничтожать большое количество врага и брать в плен. По его словам, россиян это не останавливает.

"Россияне очень серьезно нацелились на город Лиман, и это создает действительно проблемы, потому что с таким большим количеством пехоты со стороны России раньше не встречались. Делаем все, что можем, не отступаем, рук не опускаем, оружие не опускаем. Но это очень трудно", - отметил начальник отделения коммуникаций 63 ОМБр.

Ситуация на Донбасском фронте

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты все свои силы бросили на Донецкую область и Купянск.

Заместитель командира бригады "Любарт" по работе с личным составом подполковник Андрей Дьяченко с позывным "Хорват" отмечал, что вся линия фронта в Донецкой области - это фактически поле сплошного боя. Начиная от направления Великой Новоселки, от южных окраин Покровска до севера, до Лиманского направления. По его словам, вся линия фронта в Донецкой области максимально горячая, максимальная интенсивность боевых действий.

По словам военного, россияне весь остальной фронт более-менее стабилизировали, то есть кое-где они проводят какие-то локальные штурмовые действия, но все свои силы бросили на Донецкую область, плюс Купянск.

