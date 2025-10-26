Такие атаки снизят возможности врага.

Дроны 422-го батальона беспилотных систем ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру оккупированных Бердянска и Мелитополя, которую противник использовал в своих целях. Видео поражения опубликовала пресс-служба подразделения.

Военные рассказали, что несмотря на то, что эти удары приведут к отключению света в домах на временно оккупированных территориях, они снизят возможности армии РФ.

Как пишет "Милитарный", в первую очередь речь идет об обесточивании российских казарм, перебоях в работе штабов, радиолокационных постов и других критически важных элементов оккупационной инфраструктуры.

Видео дня

"Стоит заметить, что враг пытается активно использовать захваченную инфраструктуру для развития собственных возможностей на разных направлениях. Это касается не только школ, но и территорий, где разворачиваются полигоны, командные пункты и создаются временные казармы для личного состава", - напомнили в материале.

Атаки на российские военные объекты - последние новости

Как писал УНИАН, в Крыму "Призраки" разбили российский десантный катер и три РЛС. Под ударом разведчиков оказались: РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"; РЛС П-18 "Терек"; РЛС 55Ж6У "Небо-У" и десантный катер "БК-16".

"Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны спецподразделения ГУР "Призраки" продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове", - рассказали в пресс-службе украинской разведки.

В то же время бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк отметил, что огромная территория России уже не является ее преимуществом в современной войне. Это связано с тем, что стране приходится тратить все больше ресурсов на противовоздушную оборону, чтобы останавливать глубинные удары.

"Возможности для ударов по новым целям. Вот в чем вызов. Россия также сталкивается со своими проблемами. Когда-то огромная территория была ее преимуществом, потому что захватчики не могли справиться с ее масштабом. В современной войне эта территория уже не дает того же преимущества", - пояснил Кларк.

Вас также могут заинтересовать новости: