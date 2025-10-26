Экономическое давление на Россию меняет баланс сил в Европе.

Последний разворот президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине был быстрый, "даже по его меркам". Как напомнила британская газета "Financial Times", только на прошлой неделе Трамп начал рекламировать саммит с Владимиром Путиным для обсуждения перемирия в войне. Но быстро отменил его и впервые за свой второй президентский срок ужесточил санкции США против РФ.

Авторы пишут, что Трамп сделал шаг, которого всегда избегала администрация его предшественника Джо Байдена: ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

"В сочетании с дальнейшими ограничениями ЕС в отношении российской энергетики это является мощным ударом по военной экономике Москвы", - пояснили журналисты.

Администрация Трампа, как и предыдущая, опасалась, что санкции против российских экспортеров нефти могут вызвать "губительное повышение цен", объясняется в статье. Однако "недавнее снижение мировых цен и надежды на то, что производители из Персидского залива, которых Трамп поощрял, будут готовы увеличить добычу, кажется, добавили Белому дому уверенности для действий".

По информации издания, в черный список США вошли уже четыре крупнейшие нефтяные компании России, на которые приходится около четырех пятых ее экспорта нефти. Кроме "Роснефти" и "Лукойла" это "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", которые стали мишенью в последние дни администрации Байдена.

"Эти меры приведут к сокращению доходов сектора, который обеспечивает около трети государственного бюджета России. Степень сокращения частично будет зависеть от реакции крупнейших потребителей российской нефти, Китая и Индии, а также от эффективности санкций против попыток России избежать их, используя сеть подставных компаний, теневых танкеров и страховых компаний, которую она создала, чтобы обойти ограничения цен на нефть, введенные в 2022 году", - говорится в статье.

Авторы отметили, что угроза потери доступа к финансовой системе, основанной на долларе, из-за любых связей с организациями, находящимися под санкциями США, является мощным сдерживающим фактором

В четверг ЕС также ввел дополнительные энергетические санкции, усилив запрет на операции "Роснефти" и "Газпром нефти" и запретив импорт российского сжиженного природного газа до января 2027 года. Он также нацелился на еще 117 танкеров из теневого флота России.

"Обидно, что бельгийская оппозиция задержала одобрение ЕС отдельной инициативы - займа на сумму 140 млрд евро на "репарации", обеспеченной замороженными российскими активами, - которая бы нанесла Москве двойной удар. Лидеры ЕС должны найти способ сделать это до декабря, иначе усиление санкций будет бессмысленным", - добавили в FT.

Также авторы объяснили, что новые экономические меры "не изменят расчеты Путина за одну ночь". Ведь, по их мнению, российский диктатор готов "нанести глубокий ущерб экономическим перспективам своей страны, продолжая войну, которую он считает решающей для безопасности своей страны и своего собственного наследия".

"Однако критики ошибочно осуждают санкции как неэффективные, поскольку они до сих пор не смогли разрушить российскую экономику или остановить войну. Их совокупное и пагубное влияние начинает проявляться в стагнации российского роста, устойчивой инфляции и ухудшении финансового положения. В изнурительной войне любой шаг, который забрасывает песок в шестеренки военной машины противника, стоит внимания", - добавили авторы статьи.

Они напомнили, что Путин долго был убежден, что его силы "всегда смогут пережить украинские". Но если ЕС сможет выполнить свое обязательство заменить финансирование США, а Белый дом Трампа будет твердо придерживаться новых санкций, то "расходы Москвы станут намного выше".

Напомним, что эксперты оценили влияние санкций на военные цели Путина. Они называют их значительными, однако не делают однозначного вывода о влиянии санкций.

В то же время эти санкции могут значительно изменить расстановку сил на континенте. Некоторые эксперты говорят, что такие шаги США помогут европейцам навсегда избавиться от зависимости от России. Не исключено, что некоторые компании начнут продавать акции и российские активы, не имея возможности зарабатывать на поставках нефти в ЕС.

