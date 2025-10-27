27 октября - большая дата для православных верующих и для всех украинцев.

27 октября - важная дата для нашей страны, поскольку праздник сегодня в Украине посвящается украинскому языку. Верующие вспоминают известного киевского святого, а по народным обычаям запрещено нарушать обещания. На международном уровне чествуют библиотеки.

Какой сегодня праздник церковный

После перехода на новоцерковный стиль православные 27 октября чествуют Нестора Летописца, автора многих исторических и христианских трудов. Благодаря ему до наших времен дошло много информации об истории Киевской Руси и жизни украинских святых.

По старому стилю сегодня праздник киевского и черниговского святого Николы Святоши, а также мучеников Протасия и Параскевы Сербской.

Какой сегодня праздник в Украине

Сегодняшняя дата считается днем рождения нескольких известных украинцев - композитор Ивана Киприяна, художницы Краснер Ли, историка Ивана Лисяк-Рудницкого и яхтсменки Русланы Таран.

В нашей стране отмечают 27 октября праздник День украинской письменности и языка. В честь него принято делиться фактами и интересными историями о переходе на украинский. Также каждый желающий может написать Радиодиктант. Трансляция начнется в 11:00, но писать и присылать на электронную почту тексты можно до утра 29 октября. Тем, кто справится с текстом без ошибок, отправят призы.

Какой сегодня праздник в мире

На всемирном уровне отмечается два важных культурных события. Это День аудиовизуального наследия, посвященной важности сохранения документов и предметов искусства. А также День школьных библиотек - полезных заведений для детей, которые любят читать.

Остальные международные праздники сегодня это День трудотерапии, День пива, День плюшевого мишки, День питбулей.

27 октября родилось несколько очень известных людей - мореплаватель Джеймс Кук, композитор Никколо Паганини, изобретатель швейной машинки Айзек Зингер, президент США Теодор Рузвельт, актеры Роберто Бениньи и Джон Клиз, философ Фрэнсис Фукуяма.

Какой праздник 27 октября в народе

Народные приметы этой даты предвещали скорое похолодание:

если дождя не было, но земля мокрая, то будет ранняя зима;

северный ветер сулит морозы;

птицы перестали петь - к пасмурной и сырой погоде;

если на рябине много ягод, то декабрь будет снежным.

Наши предки в праздник сегодня очень серьезно относились к обещаниям. Чтобы иметь счастливую судьбу, люди давали какую-то клятву и старались как можно быстрее ее выполнить. Верили, что после этого исполнится любое желание. Обещанное дело должно пойти на пользу человеку или окружающим. Например, можно отказаться от вредной привычки.

Удачным день считается для домашней работы и крещения детей. А также любого обучения и усвоения новых навыков.

Что нельзя делать сегодня

Запреты дня во многом продиктованы тем, какой сегодня церковный праздник. Категорически запрещено нарушать данное слово и проговаривать обещания, которые не сможете сдержать. Также не стоит хвастаться, сплетничать, обсуждать знакомых за спиной, отказывать в помощи.

