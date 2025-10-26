Одной из таких цитат является "своих не бросаем".

Специальный представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев привез на переговоры в США конфеты с цитатами Владимира Путина на их обертках. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.

"Продолжаем диалог Россия - США", - подписал Дмитриев свое сообщение.

Спецпредставитель РФ показал конфеты с цитатами диктатора, которые привез в Америку.

Там были такие цитаты, как Россия "своих не бросает" и о том, что границы РФ "нигде не заканчиваются".

Также СМИ опубликовали фото, где можно увидеть и другие надписи на этих конфетах.

Визит Дмитриева в США - что известно

Ранее стало известно, что главный переговорщик Путина внезапно прибыл в США для официальных переговоров с представителями администрации Дональда Трампа. Такой визит состоялся через несколько дней после того, как президент Трамп объявил о новых жестких санкциях против России, а также на фоне его решения "отменить" запланированный саммит с Владимиром Путиным.

Впоследствии Кирилл Дмитриев заявил, что Украина и Россия "близки к дипломатическому урегулированию" войны.

"Конечно, это возможно только в том случае, если интересы России будут учтены и к ним будут относиться с уважением", - сказал он.

В то же время переговорщик Кремля назвал три условия для завершения войны против Украины. По его словам, одно из них - это гарантии безопасности для Украины, к чему будто открыта Россия.

"Точно есть вопрос территорий, где есть русское население, которое было атаковано украинскими войсками еще до начала конфликта. И есть вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России", - сказал Дмитриев.

