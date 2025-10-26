В выпуске прозвучала и украинская песня.

Два участника из Украины продолжили свое участие на немецкой версии шоу "Голос". Коллектив Elba перепел Teresa & Maria, а MALENA спела Abracadabra.

На вокальном шоу The Voice of Germany состоялся этап батлов, на котором выступили и украинцы. В частности, трио Elba, которое на слепых прослушиваниях развернуло все четыре кресла и выбрали команду Ри Харви, который активно поддерживает Украину.

На батлах Elba выступали против Brunel Raherinandrasana, перепев вместе хиты "Евровидения". В частности, песню Teresa & Maria, с которой alyona alyona & Jerry Heil представляли Украину на конкурсе в 2024 году и французскую заявку Mon amour, которую в том же году исполнял Slimane.

Неожиданно наставник не стал выбирать победителя этого батла и пропустил в следующий раунд обоих участников.

Также на этапе батлов соревновалась другая украинка - Елена Слободская, которая выступает под псевдонимом MALENA. Ее соперником был Marc Spitze, с которым они вместе перепели Abracadabra Леди Гаги в рок-версии.

Победу в этом противостоянии одержала именно украинка, которая продолжила свое участие в The Voice of Germany в команде Нико Сантоса.

