Артист не выступал последние четыре года.

Легендарный американский рокер Джон Бон Джови сообщил о своем возвращении на сцену после того, как едва не потерял голос.

Как сообщает Sky News, группа Bon Jovi готовит большой концертный тур Forever Tour в 2026, который начнется в конце августе в Великобритании. Это будут первые выступления исполнителя за последние четыре года после перенесенной операции на голосовых связках.

Джон признался, что уже полностью восстановился, однако, все равно очень взволнован от возвращения на большую сцену.

Видео дня

"Группа и даже команда демонстрировали мне совершенно другой уровень братства, преданности и любви в течение трех с лишним лет, когда, знаете, денег не было. А их семьи ждали этого. И они никогда не теряли веры, что помогало мне продолжать бороться", - отметил музыкант.

В то же время Бон Джови не может нарадоваться еще одной новостью - недавно его сын Джейк вместе с женой Милли Бобби Браун удочерили девочку.

"Это безумие и одновременно такая прекрасная вещь, когда ты чувствуешь ответственность за детей своих детей. Это замечательно - праздники в этом году будут намного ярче", - поделился рокер.

Недавно Джон Бон Джови рассказывал, какова была его первая реакция на усыновление ребенка его 23-летним сыном и 21-летней невесткой.

Вас также могут заинтересовать новости: