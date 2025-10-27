Выезжать будут в первую очередь те, кому есть куда ехать, говорит эксперт.

После окончания войны и открытия границ из Украины может выехать определенное количество мужчин, но массового выезда женщин уже не будет. Об этом в интервью YouTube-каналу "Орестократия" рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

По ее словам, те женщины, которые имели желание уехать из Украины из-за войны, уже давно это сделали. Остались те, кто уже никуда не поедут, особенно теперь, когда условия для украинских беженцев за рубежом значительно ухудшились по сравнению с 2022 годом.

"А вот мужчины могут поехать. Если жена там (в Европе - УНИАН) нашла работу, нашла жилье, ребенок ходит в школу или садик, нашла себе друзей, а у мужа здесь ничего нет, жилье разрушено, или не было собственного жилья, - могут поехать", - пояснила Либанова.

Украинские беженцы в Европе

Как писал УНИАН, отношение к украинским беженцам в Европе постепенно ухудшается, а правые популистские силы играют на этих настроениях. Особенно показательна ситуация в Польше. Так, бывший премьер страны Лешек Миллер на днях в эфире телевидения заявил, что лучшее оружие, которым Польша может поделиться с Украиной - это украинские мужчины, давно живущие в Польше.

Однако и в других странах Европы звучат подобные призывы. Так, премьер-министр Баварии, одного из самых богатых регионов Германии, недавно призвал ЕС ограничить въезд украинских мужчин на территорию блока.

