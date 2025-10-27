По данным, взрывы слышали не только в Москве, но и в области

В воскресенье, 26 октября вечером, в столице России Москве и в области были слышны взрывы, сообщает Telegram-канал ASTRA.

Отмечается, что мэр Москвы Сергей Собянин примерно в 16:41 подтвердил, что в области ПВО Минобороны России сбило беспилотник, который летел на столицу. Впоследствии в 20:49 он сообщил о еще одном БПЛА, который сбили и он также держал движение на Москву.

Издание сообщило, что местные жители слышали взрывы не только в Московской области, но и непосредственно в столице России.

В районе поселка Коммунарка, входящего в состав Москвы, после взрывов можно было заметить дым в небе, как свидетельствуют фото свидетелей. Издание поделилось, что дым виден возле лесного массива.

Также в соцсети распространяется фото мобильной огневой группы возле Кремля, которая, вероятно, должна сбивать беспилотники в этом месте.

Еще по данным мониторов, с баз под Москвой срочно начали эвакуацию стратегических бомбардировщиков с аэродрома "Энгельс 2" из-за вероятной угрозы атаки БпЛА.

Атаки по РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что украинский OSINT-канал выложил первые спутниковые снимки дамбы Белгородского водохранилища в России после украинских ударов. На кадрах видны серьезные последствия и затопление значительных территорий уже в первые сутки после повреждения шлюзов. Можно увидеть, что значительные участки ниже по течению реки Северский Донец уже подтоплены. Вода продолжает вытекать, и постепенно зона подтопления расширяется. Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища утром 26 октября.

Также мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская армия даст решительный ответ в случае ударов вглубь России. Также российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва никогда не поддастся давлению со стороны США или любой другой страны. Глава Кремля заявил, что Россия успешно испытала свою крылатую ракету "Буревестник" с ядерным двигателем, которая, как заявляют в РФ, может избежать любой системы обороны.

