Актриса показала своего отца.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук во время гастролей посетила город Шепетовка, откуда она родом, и пришла в гости к своему отцу.

Звезда театра и кино показала своим поклонникам в Instagram место, где она провела все свое детство. На видео можно заметить детскую комнату будущей актрисы, гостиную и спальню родителей.

"Я у себя дома. Не была уже 10 лет - такой волнующий момент... Это моя детская комната. Я даже забыла, как здесь у меня", - отметила Саливанчук.

Также Анна показалась со своим отцом, Валерием. Вместе они пересмотрели детские фотографии и вспомнили прошлое. На кадрах - много фотосессий, конкурсов, в которых участвовала девушка, а также ее школьные друзья и даже первая любовь.

"Такие приятные воспоминания. Сидим с папой и вспоминаем... "Мисс Шепетовка миллениум" - кто не знал, будет знать", - с юмором поделилась актриса.

Также Саливанчук отметила, что нашла время не только для встречи с отцом, но и с одноклассниками. Однако, сначала у актрисы запланирован спектакль в родном городе.

