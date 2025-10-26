/ ua.depositphotos.com

В сети показали карту, на которой якобы изображено расположение систем противовоздушной обороны Москвы. На схеме можно увидеть обозначенные места расположения комплексов. Об этом сообщил ОСИНТер Jembob на своей странице в соцсети X.

На опубликованной схеме можно заметить, что в разных районах столицы РФ находятся системы ПВО, которые образуют кольцо вокруг города. На фото показаны комплексы С-300, С-400 и радары, которые прикрывают важные объекты.

Обозреватель отметил, что в Измаиловском районе Москвы появилась новая система ПВО С-400. Другие комплексы С-300 и С-400 находятся вокруг города так, чтобы создавать многоуровневую оборону.

Фото Схемы расположения ПВО Москвы 26 октября 2025
Пока официального подтверждения расположения систем от армии РФ не поступало, однако систему уже активно обсуждают в сети.

Как писал УНИАН, в ночь на 23 октября в Рязани прогремела серия взрывов, которые были слышны в районе местного НПЗ и аэродрома Дягилево. В целом речь шла о по меньшей мере 10 взрывах.

В то же время бывший командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что огромная территория России уже не является ее преимуществом в современной войне. Поэтому, по его словам, украинские военные выбрали правильную тактику, нанося удары по нефтехимическому сектору России.

"Возможности для ударов по новым целям. Вот в чем вызов. Россия также сталкивается со своими проблемами. Когда-то огромная территория была ее преимуществом, потому что захватчики не могли справиться с ее масштабом. В современной войне эта территория уже не дает того же преимущества", - пояснил Кларк.

