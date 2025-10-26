Россияне боятся украинских атак по своей столице.

В сети показали карту, на которой якобы изображено расположение систем противовоздушной обороны Москвы. На схеме можно увидеть обозначенные места расположения комплексов. Об этом сообщил ОСИНТер Jembob на своей странице в соцсети X.

На опубликованной схеме можно заметить, что в разных районах столицы РФ находятся системы ПВО, которые образуют кольцо вокруг города. На фото показаны комплексы С-300, С-400 и радары, которые прикрывают важные объекты.

Обозреватель отметил, что в Измаиловском районе Москвы появилась новая система ПВО С-400. Другие комплексы С-300 и С-400 находятся вокруг города так, чтобы создавать многоуровневую оборону.

Пока официального подтверждения расположения систем от армии РФ не поступало, однако систему уже активно обсуждают в сети.

Как писал УНИАН, в ночь на 23 октября в Рязани прогремела серия взрывов, которые были слышны в районе местного НПЗ и аэродрома Дягилево. В целом речь шла о по меньшей мере 10 взрывах.

В то же время бывший командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что огромная территория России уже не является ее преимуществом в современной войне. Поэтому, по его словам, украинские военные выбрали правильную тактику, нанося удары по нефтехимическому сектору России.

"Возможности для ударов по новым целям. Вот в чем вызов. Россия также сталкивается со своими проблемами. Когда-то огромная территория была ее преимуществом, потому что захватчики не могли справиться с ее масштабом. В современной войне эта территория уже не дает того же преимущества", - пояснил Кларк.

