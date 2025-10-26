Исследовательница обратила внимание на то, что некоторые пингвины лежат и не встают.

Субантарктические пингвины, обитающие на острове Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", снесли первое в этом сезоне яйцо. Интересно, что второй год подряд первое яйцо находят в одном и том же месте. Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

По словам ученых, первое яйцо обнаружила биолог 30-й экспедиции Зоя Швыдкая во время обхода острова Галиндез, где расположена украинская станция. Исследовательница обратила внимание на то, что некоторые пингвины лежат и не встают.

"Они собственно и стали "подозреваемыми". Решила подойти ближе - оказалось не зря. У одного пингвина действительно уже есть яйцо", - рассказала ученая.

Интересно, что второй год подряд украинские биологи находят первое яйцо пингвинов в одном и том же месте: на скале возле ДНЧ-домика. Как уточняют в центре, это небольшая лаборатория, где геофизики осуществляют непрерывный прием радиочастот для изучения геокосмоса. Именно здесь, говорит Швыдка, одна из самых высоких точек гнездования пингвинов на острове.

"За счет высоты скалы относительно рано обнажаются от снега и становятся пригодными для гнездования. Возможно, именно поэтому здесь появляются первые яйца. А может пингвинам нравится слушать сигналы из дальних точек планеты", - шутит Швыдкая.

Появление первых пингвинят на Галиндезе ожидают ориентировочно через месяц.

Отмечается, что субантарктические пингвины, которые живут на острове, высиживают яйца на гнездах из камней. "Супруги" это делают по очереди: пока мама питается в океане, папа остается на гнезде, и наоборот.

Субантарктические пингвины, объясняют ученые, в основном сносят 2 яйца, иногда - 3. Однако третий малыш шансов на выживание имеет немного. В то же время в прошлом году на Галиндезе полярники фиксировали семью, в которой подрастало трое детей.

Заинтересованность полярников жизнью пингвинов и других птиц связана с исследованиями изменения климата - миграции являются одним из подтверждений потепления в этом регионе Антарктики. В частности, субантарктические пингвины - теплолюбивые, и до середины 2000 годов не гнездились на Галиндезе, а в этом же сезоне их здесь уже 7 тысяч.

Пингвины на острове Галиндез

Напомним, недавно ученые рассказали, что на острове Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", уже находятся 7 тысяч субантарктических пингвинов, которые с антарктической весны до осени проводят на острове брачный сезон.

Первые большие группы птиц начали приходить в августе, но они быстро исчезли, потому что остров еще был покрыт льдом. В сентябре, когда началась антарктическая весна, присутствие пингвинов было больше - около 5,5 тысяч, однако дважды за месяц они снова исчезали. Уже в октябре они появились снова и сейчас остаются возле "Вернадского".

