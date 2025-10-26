От обломков вражеского КАБа пострадало промышленное предприятие.

Сегодня утром, 26 октября, россияне атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области управляемой авиационной бомбой (УАБ, далее КАБ). Снаряд был уничтожен ПВО, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

"От обломков пострадало промышленное предприятие. Пожар уже потушен", - написал он.

Вилкул отметил, что в результате вражеской атаки пострадал один человек. К счастью, его состояние не тяжелое.

Кроме того, мониторинговые каналы также сообщали о взрывах в пределах Павлограда. По предварительной информации, враг применил одну планирующую авиационную бомбу УМПБ-5/"Гром-Э" и одну баллистическую ракету "Искандер-М".

Способна ли Украина сбивать российские реактивные КАБы

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что оккупанты начали применять управляемые авиабомбы с реактивным двигателем для ударов по Украине. По его словам, украинские системы противовоздушной обороны способны их сбивать.

Игнат заявил, что новые модификации КАБов россияне используют в единичных случаях. Он считает, что так враг проверяет эффективность украинской обороны.

