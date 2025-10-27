Простые шаги помогут уберечь растения зимой.

Со снижением температуры садоводам стоит выполнить обрезку роз, чтобы помочь им пережить зиму. На сайте Express собраны лучшие советы.

Эксперты пишут, что осень - самое важное время года для ухода за розами. Если не обрезать их, то растения могут ослабнуть, загнить или даже погибнуть до весны.

Одна из самых больших угроз для ваших растений в течение зимы - это гниль, которая может возникнуть, когда на растении остаются старые цветы и зараженные листья. Мокрые лепестки, больные стебли и опавшие листья могут быть переносчиками вредных бактерий и грибков, которые ослабляют растение и распространяют болезни на следующий сезон.

Но одна из важнейших работ, которую нужно выполнить сейчас - это удаление любых старых цветов, особенно если они мягкие или сморщенные, чтобы остановить гниение.

Если ваша роза дает декоративные плоды, вы можете просто срезать лепестки, а остальные оставить на месте.

Эксперты также советуют удалять все мертвые листья с признаками плесени, ржавчины или черной пятнистости. Их следует выбрасывать в мусорный контейнер, а не компостировать, поскольку споры могут выжить и повторно заразить ваш сад в следующем году.

Зимний ветер также может нанести значительный ущерб, особенно высоким розам. Чтобы защитить их, лучше всего укоротить длинные стебли и проредить верхушки штамбовых роз, которые могут действовать как паруса и ломаться во время шторма.

Розы с поврежденными или перекрещенными стеблями следует обрезать сейчас, чтобы создать аккуратную, открытую форму с хорошей циркуляцией воздуха. Это помогает предотвратить появление грибка.

Если вы давно собирались пересадить розу на лучшее место, осень - хорошее время для этого. Растения можно выкапывать и пересаживать, пока почва еще теплая, что даст им время укорениться до первых заморозков.

Вы также можете сажать новые розы осенью. Сорта с голыми корнями обычно доступны с ноября и, как правило, дешевле тех, что выращиваются в горшках.

Как ухаживать за пионами осенью

Напомним, что стебли пионов осенью необходимо обрезать, оставив небольшие стволы, а также замульчировать и подкормить кусты. Осень также предоставляет идеальную возможность пересадить или разделить кусты.

