Блогер протестировал наушники стоимостью 139 тысяч долларов: за что такие деньги

Ice Diamond Headphones сделаны из белого золота и бриллиантов.

Автор техноканала Mrwhosetheboss протестировал ультралюксовые гаджеты, цена которых вызывает лёгкое головокружение. Среди них - чехол для iPhone за 1700 долларов и наушники, которые стоят, как квартира: 139 тысяч долларов.

Чехол по цене двух смартфонов сделан из титана. Чтобы проверить, стоит ли он своих денег, блогер провёл тест на падение устройства с высоты, сравнив его с чехлом с Amazon за 10 долларов.

Результат оказался болезненным для любителей роскоши - оба телефона пережили падение без повреждений, но дешёвый чехол отделался лёгкой царапиной, а дорогой получил заметные вмятины.

Видео дня

А вот наушники Ice Diamond Headphones за 139 долларов Mrwhosetheboss действительно впечатлили. Их обод отделан 14-каратным белым золотом, а по окружности инкрустированы 456 бриллиантами.

Звук у них оказался отличным. Качество звучания и шумоподавление на уровне профессиональных студийных моделей. Конечно, за такую цену и ожидания немалые, но блогер признал, что эти наушники действительно звучат так, как должны звучать 139 тысяч. Правда, добавил, что носить их на улицу он бы всё равно не рискнул.

