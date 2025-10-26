По словам Пескова, Москва будет преследовать в судебном порядке всех причастных к возможной конфискации замороженных российских активов.

В Кремле заверили, что встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не отменена. Тем не менее к ней все еще требуется тщательная подготовка, пишет Reuters.

"Президенты не могут встречаться ради встречи, они не могут просто тратить свое время, и они открыто об этом говорят. Поэтому они поручили министру иностранных дел России Сергею Лаврову и государственному секретарю США Марко Рубио подготовить этот процесс. Процесс сложный", - сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Также Песков высказался о новых американских санкциях против России. Он заявил, что это "недружественный шаг", но добавил, что Москва якобы "хочет построить дружественные отношения со всеми странами".

Видео дня

"Несмотря на различные нюансы, озвученные президентом США, мы все равно должны ориентироваться на наши интересы. Наши интересы заключаются в построении хороших отношений со всеми странами, включая США. Конечно, действия, предпринятые на этой неделе, были недружественным шагом. Они действительно нанесли ущерб перспективам возрождения наших отношений. Но это не значит, что мы должны отказаться от этих стремлений. Мы должны делать то, что выгодно для нас", - подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь главы РФ отметил, что Москва будет преследовать в судебном порядке любого, кто будет причастен к возможной конфискации замороженных российских активов.

Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Напомним, что президент США Дональд Трамп 23 октября заявил, что принял решение отменить ранее анонсированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Позже он отметил, что не согласится на встречу, пока не будет понимания относительно заключения соглашения о мирном урегулировании войны в Украине.

Кроме того, Трамп говорил о том, что его разговоры с Путиным проходят хорошо. Однако, по его словам, они ни к чему не приводят.

Вас также могут заинтересовать новости: