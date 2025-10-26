По словам Бессанта, Дмитриев врет о состоянии российской экономики.

Министр финансов США Скотт Бессант заявил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев является российским пропагандистом. В интервью CBS News он подчеркнул, что главный переговорщик российского диктатора Владимира Путина врет о влиянии американских санкций на экономику РФ.

Ведущая Маргарет Бреннан попросила Бессанта прокомментировать заявление Дмитриева о том, что американские санкции якобы "никак не повлияют на российскую экономику". Министр финансов США заверил, что Москва сразу же почувствует последствия.

"Могу сказать, что Индия уже полностью прекратила закупки российской нефти. Многие китайские нефтеперерабатывающие заводы остановились. И, Маргарет, вы действительно собираетесь публиковать то, что говорит российский пропагандист? Что еще он может сказать? Что все будет ужасно и это заставит Путина сесть за стол переговоров?", - сказал Бессант.

Министр финансов США добавил, что рост российской экономики во время полномасштабной войны против Украины практически нулевой. По его словам, уровень инфляции превышает 20%.

"Все, что мы делаем, заставит Путина сесть за стол переговоров. Именно нефть финансирует российскую военную машину, и я думаю, что мы можем существенно уменьшить ее прибыль", - подчеркнул Бессант.

Министр финансов США поделился, что доходы РФ от экспорта нефти упали на 20% в годовом исчислении. По его словам, этот показатель может увеличиться еще на 20% или даже 30%.

Как Кремль пытается использовать визит Дмитриева в США в своих интересах

Напомним, что 24 октября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев прибыл в США. Он дал несколько интервью американским СМИ, заявляя о том, что западные санкции якобы не наносли серьезного ущерба российской экономике.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Кремль хочет использовать визит Дмитриева в США для распространения пропаганды в американском информационном пространстве. Тем не менее его отправка в Штаты доказывает то, что Россия встревожена последствиями американской политики в отношении Москвы.

