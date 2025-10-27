Этот регион славится своим спокойствием и невероятной природой.

Когда вы представляете, где могут отдыхать звезды Голливуда, то вам на ум приходят такие направления, как итальянское Портофино, Монте-Карло или Гамптоны, однако Том Хэнкс нашел идеальное место для спокойного отпуска, которое находится вдали от шумных пляжей и переполненных курортов, пишет Mirror.

Речь идет о довольно непопулярном регионе Маскока в провинции Онтарио, Канада, где насчитывается тысячи озер и бесчисленные скалистые острова. Это место привлекло звезду спокойным и живописным отдыхом.

"Это царство спокойных голубых вод, небольших лесистых островков и деревянных лодочных домиков, которое кажется далеким от Голливуда и напоминает Озерный край, но в увеличенном масштабе, без автобусных групп и с гораздо лучшей погодой", - отмечают в материале.

Благодаря сочетанию дикой природы и роскошных берегов, этот регион часто называют "Хэмптонсом Севера".

"Гораздо чаще можно увидеть семьи, которые плавают на каноэ или жарят маршмеллоу у костра, чем пришвартованные, показные суда, на которых льется шампанское", - подчеркивают в издании.

Отмечается, что Том Хэнкс является одним из тех знаменитостей, которых очаровала красота этого региона. По информации СМИ, американский актер владеет домом на самом озере Маскока, которое является одним из самых известных мест в этом районе. Именно в этом месте, как утверждают журналисты, Том проводит значительную часть времени между съемками.

"Маскока, спокойный регион Канады, по слухам, является излюбленным местом летнего отдыха многих знаменитостей, среди которых Гарри Стайлс, Бекхэмы, Джастин Бибер и даже Стивен Спилберг, которые стремятся отдохнуть от своей напряженной жизни", - добавили в Mirror.

Как отметили в материале, этот район известен своими тремя основными озерами: Маскока, Россо и Джозеф, каждое из которых имеет свой уникальный шарм.

"Озеро Россо известно своими элегантными коттеджами и роскошными домами для отдыха, а озеро Маскока предлагает более спокойную атмосферу, идеальную для каноэ, падлбординга или просто созерцания заката с причала", - подчеркнули в издании.

В то же время для тех, кто любит активный отдых на природе, Маскока является мечтой, ставшей реальностью. Вдоль берегов озер пролегают пешеходные тропы, а также там есть много мест, где можно взять напрокат каноэ или горный велосипед.

"С почти 30 000 маленьких островов, разбросанных по всему региону, вы можете легко провести день, исследуя их, и почувствовать, что вы действительно сбежали от всего. Несмотря на свой нынешний статус скрытой жемчужины, Маскока уже более века является любимым местом знаменитостей. В 1930-х годах курорт Bigwin Resort принимал таких известных личностей, как Кларк Хейбл и Эрнест Хемингуэй", - добавили в материале.

В частности агент по продаже элитной недвижимости на берегу озера Стив Хайд описал привлекательность Маскоки так:

"Описать Маскоку - это все равно, что попытаться выразить словами прекрасный сон, который только что увидел. Лучше это ощутить на себе, чем просто об этом слышать: прекрасные озёра, уникальные лодки-домики и разнообразные коттеджи на берегу озера, построенные в разные эпохи, - это действительно как в сказке".

