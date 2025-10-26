Эксперты из Центра арктической безопасности и устойчивости университета Аляски назвали радары раннего предупреждения в Гренландии, которые остаются основой защиты Северной Америки от ядерного нападения межконтинентальных баллистических ракет, уязвимыми перед гиперзвуковыми ракетами. Например, российскими "Кинжалом" и "Цирконом".
Как пишет военный портал Defence Express, это очень важный "пробел в системе стратегической защиты НАТО".
Эксперты добавили, что сейчас на соответствующих объектах обнаружения отсутствует вообще любая противовоздушная или противоракетная оборона.
Издание отметило, что фактически один из критических элементов системы раннего предупреждения о ядерном ударе незащищен от большинства современных угроз.
"Учитывая российское присутствие в арктическом регионе, это может привести к огромным проблемам и даже потенциальной потере возможностей", - добавили авторы.
Первой проблемой нормальной работы радаров являются экстремально низкие температуры, которые влияют на работу зенитных систем и их средств обнаружения. Поэтому там приходится использовать дополнительные решения по адаптации потенциальных компонентов защиты к таким условиям.
"Другая проблема приходит из политического спектра и заключается в том, что Гренландия - автономный регион Дании. Последняя хоть и является страной-членом НАТО, но имеет более прохладные отношения с США. А нынешняя администрация предлагала приобрести, или вообще аннексировать остров", - напомнили в статье.
Также аналитики добавили, что существует очень важный аргумент относительно того, почему там нет защиты. Дело в том, что они строились во время, когда ответом на любую атаку на эти радары сразу должен был следовать ядерный ответ.
"Однако российско-украинская война показала, повредить достаточно чувствительные радарные системы можно недорогими БПЛА и решение о такой эскалации не факт, что решатся принять. Поэтому усиление ПВО для военной базы более чем имеет смысл", - говорится в материале.
Вызовы для Гренландии
Напомним, что по мнению некоторых экспертов, Дания сейчас сталкивается с серьезным вызовом. Ведь после войны в Украине, Россия может пытаться усилить свои позиции в Арктике, а это неизбежно обострит ситуацию для Гренландии.
Добавим, что значение Гренландии, а также Исландии и Великобритании, обусловлено их расположением вдоль так называемой оси GIUK gap. Они находятся на пути, который контролирует морской доступ к Северной Атлантике.