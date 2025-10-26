Об этом ранее заявлял и сам диктатор.

Армия РФ даст решительный ответ в случае ударов по глубине России. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, цитирует Reuters.

"Как сказал (президент России Владимир) Путин, ответ будет сокрушительным", - подчеркнул он.

Известно, что в четверг российский диктатор заявил, что Москва никогда не поддастся давлению со стороны США или любой другой страны, а также предупредил, что даст "сокрушительный" ответ на любые военные атаки вглубь РФ.

Видео дня

Уже сегодня, 26 октября, Путин заявил, что Россия успешно испытала свою крылатую ракету "Буревестник" с ядерным двигателем, которая, как заявляют в РФ, может избежать любой системы обороны, поэтому Москва будет двигаться в направлении развертывания этого оружия.

Положение РФ во время войны в Украине

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у Путина заканчиваются деньги, солдаты и идеи в войне против Украины. По его словам, в Украине российский диктатор мало чего достигает на поле боя, и есть незначительные достижения, которые получаются из-за огромной цены.

"Сотни тысяч россиян гибнут за обманчивую путинскую агрессию. Украина продолжает мужественно обороняться и наша поддержка для нее работает. Правда заключается в том, что у Путина заканчиваются деньги, солдаты и идеи", - отметил Рютте.

В то же время колумнист The Times Марк Урбан считает, что Путин верит, что может победить. Он отметил, что это, возможно, связано с тем, что диктатору РФ докладывают чрезмерно оптимистичную картину, но, учитывая готовность России нести огромные потери, у нее преимущество на поле боя.

Однако улучшение дальнобойных возможностей Украины меняет баланс, хотя удары по ее инфраструктуре тоже продолжаются.

Вас также могут заинтересовать новости: