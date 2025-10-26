В Великобритании отмечают, что замороженные российские активы должны работать для поддержки Украины.

Чтобы достичь справедливого и прочного мира в Украине, надо "преследовать" российские деньги - то есть привлекать замороженные российские активы для помощи и восстановления Украины. Об этом в колонке для The Times написала министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

Она напомнила, что Великобритания вместе с союзниками выступает за экономические санкции против России и говорит, что сейчас благоприятная ситуация для нового экономического давления, чтобы лишить РФ доходов от войны и заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Она пишет, что Украина готова к мирным переговорам, но в то же время армия и гражданские продолжают держать оборону. А Путин на каждом этапе войны "был введен в заблуждение".

Видео дня

"После миллиона российских жертв и линии фронта, которая фактически осталась такой же, как и три года назад, Путин провалил все свои военные и политические цели. Российская экономика находится в кризисе. 40 процентов федеральных расходов идет на войну. Кремль пытается оснастить свои войска, прибегая к военному снаряжению 1950-х годов", - пишет она.

В то же время союзники продолжают обеспечивать Украину оружием, средствами противовоздушной обороны и оказывают инфраструктурную поддержку.

"На общем собрании ООН в прошлом месяце я прямо сказала Сергею Лаврову, министру иностранных дел России, что "мы будем нацелены на вашу больную экономику, ваши доходы от нефти и газа и оборонную промышленность, которая производит ваше оружие". Именно это мы и сделали", - отметила она.

В частности, за последние недели Великобритания ввела два новых крупных пакета санкций, направленных против российской нефти и газа. В том числе ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла" - двух крупнейших российских энергетических компаний. По ее мнению, наибольший эффект дадут коллективные усилия:

"Поэтому я приветствую решение президента Трампа, принятое на этой неделе, ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла", что побудит другие страны пересмотреть импорт российской нефти. 19-й пакет санкций ЕС, введенный на этой неделе, является еще одним мощным проявлением общей решимости".

По подсчетам ведомства, западные санкции уже лишили Россию по меньшей мере 450 миллиардов долларов, что "эквивалентно еще двум годам финансирования войны Путина".

"Но нам нужно пойти еще дальше в усилении экономического давления. Это означает новые меры для вытеснения российской нефти и газа с международных рынков, а также использование российских активов", - добавила она.

Иветт Купер отметила, что сейчас настало время для международных действий по использованию замороженных суверенных активов России для поддержки Украины, чтобы обеспечить использование этих средств "для поддержки сопротивления и восстановления Украины уже сейчас. Потому что, откровенно говоря, именно Россия должна платить за вред, который она наносит Украине".

"Безопасность Украины - это безопасность Европы. Вот почему Великобритания продолжает твердо стоять на стороне Украины, сейчас и в последующие десятилетия. Не только для того, чтобы помочь храбрым людям защищаться. Но и для того, чтобы дать понять, что агрессия не окупится, что силе будет оказываться сопротивление, и чтобы защитить принципы, которые имеют значение для всего мира", - говорится в колонке министра Купер.

Использование российских активов - последние новости

Напомним, что с начала российского полномасштабного вторжения в 2022 году в банках западных стран остаются замороженными около 300 миллиардов долларов российских активов. Сейчас среди европейских чиновников продолжаются обсуждения, как можно их использовать в поддержку Украины. Один из путей, который обсуждается, - предоставление Украине "репарационного кредита", этот механизм позволит избежать прямой конфискации средств.

Ожидается, что обсуждения продлятся до декабря, когда Еврокомиссия должна окончательно решить, каким будет окончательное соглашение.

Добавим, что доходы от этих активов уже были использованы для поддержки Украины - как залог для займа в сумме около 50 миллиардов долларов. Сами же активы использовать опасаются, поскольку это может повредить репутации учреждений, где они хранятся, подвергнуть Бельгию юридической ответственности и вызвать ответные меры со стороны Москвы.

Вас также могут заинтересовать новости: