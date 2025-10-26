Зато Китай не будет контролировать экспорт редкоземельных металлов.

США достигли рамочного соглашения с Китаем, чтобы избежать введения дополнительных 100% тарифов на китайский импорт. Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент, пишет CNN.

В программе CBS News "Face the Nation with Margaret Brennan" в воскресенье, 26 октября, Бессент заявил, что повышение тарифов против Китая не рассматривается. Вопрос, по его словам, "фактически снят с повестки дня". Перед тем у него в Малайзии прошли двухдневные торговые переговоры с вице-премьером Китая Хэ Лифэном, которые он назвал "очень успешными".

"Мы провели очень успешные двухдневные переговоры. Тарифов удастся избежать", - сказал он.

Он добавил: "Я ожидаю, что угроза 100% исчезла, как и угроза немедленного введения Китаем режима контроля за экспортом во всем мире. Ожидаю, что мы получим определенную отсрочку по контролю за экспортом редкоземельных металлов, о котором китайцы говорили".

Бессент добавил, что окончательные условия будут определены двумя лидерами. По данным Суспильного, во время переговоров президента Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина на следующей неделе будет обсуждаться дальнейшее торговое сотрудничество. Повестка дня будет включать сбалансирование торговли между США и Китаем, закупки Китаем американской сои и другой сельскохозяйственной продукции, а также контроль над кризисом фентанила в США.

Какие пошлины для Китая планировал Трамп

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал ввести дополнительные таможенные тарифы на китайские товары размером 100% с 1 ноября из-за попыток Пекина ввести экспортный контроль на редкоземельные металлы, что усилило напряженность в отношениях между США и Китаем.

Трамп в своих заявлениях подчеркивал, что Китай занял агрессивную позицию в торговой сфере.

Президент США также объявил о контроле за экспортом критически важного программного обеспечения в Китай.

