Международный союз охраны природы классифицирует горбатых дельфинов как уязвимый вид.

Ученые заметили нечто странное в поведении горбатых дельфинов. В Австралии некоторые самцы надевали на свои головы "парики" из морских губок, пишет IFLScience.

Отмечается, что исследователи из Департамента биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей Западной Австралии заметили, что самцы австралийских горбатых дельфинов у северного побережья штата плавали с морскими губками на головах.

"Губки были разной формы и размера, разного цвета, но все они, похоже, находятся в одной конкретной области", - рассказала в комментарии ABC Australia старший научный сотрудник Департамента биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей Западной Австралии Холли Раудино.

Можно предположить, что губки оказались на головах дельфинов случайно, просто попав туда из океанского мусора. Тем не менее, ученые уверены, что самцы делают это намеренно.

"Несмотря на то, что они похожи на барристеров (адвокаты высшего звена в Великобритании и странах Содружества с характерными париками на головах - УНИАН), эти австралийские горбатые дельфины не готовятся к суду, они носят парики из морских губок, чтобы произвести впечатление на самок. Самцы горбатых дельфинов носят морские губки на головах в качестве подарка, чтобы "ухаживать" за самками, это похоже на подарок в виде букета цветов", - говорится в заявлении Департамента биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей Западной Австралии.

В издании отметили, что горбатые дельфины были официально признаны отдельным видом только в 2014 году. В настоящее время Международный союз охраны природы классифицирует их как уязвимый вид, насчитывающий менее 10 000 взрослых особей.

Дельфины могут разговаривать сами с собой

Ранее ученые случайно заметили, как одинокий дельфин-афалина в Балтийском море разговаривает сам с собой. Это социальные животные, которые обычно живут в стаях. Тем не менее, в сентябре 2019 года одинокий дельфин появился к югу от острова Фюнен, Дания.

Исследователи установили подводные записывающие устройства, чтобы посмотреть, как присутствие одинокого дельфина повлияет на морских свиней. Однажды они услышали, как много звуков издает одинокий дельфин.

За 69 дней с 8 декабря 2022 года по 14 февраля 2023 года ученые зафиксировали 10 833 звука, в том числе несколько, обычно связанных с общением.

