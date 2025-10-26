Актриса уже несколько недель находится в командировке за границей.

Известная украинская актриса Антонина Хижняк рассказала, как переносит разлуку ее сын Максим, пока она находится в командировке за границей.

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" рассказала в Instagram, что очень скучает по сыну и уже не может дождаться встречи с ним.

"Котенок мой золотой, уже совсем скоро мы встретимся", - написала она.

Актриса также поделилась трогательным кадром с сыном, который она сделала во время одного из видеозвонков домой.

Антонина рассказала, как ее 8-летний сын переносит такое долгое отсутствие мамы. По ее словам, Максим каждый раз проявляет разный спектр эмоций: от радости до гнева, поэтому она старается не давить на мальчика и осторожно проговаривать с ним все переживания.

"Скажу Вам честно, Макс очень по-разному переживает такие долгие разлуки. Бывало, что вообще не хотел говорить и звонить, но потихоньку мягко мы выруливаем и выравниваем эти моменты. Главное - не давить. Я помню себя в детстве - чем больше меня о чем-то просили, тем больше не хотелось это делать", - отметила Хижняк.

Ранее Антонина Хижняк рассказывала, как ее ребенок переносит ночные обстрелы. По ее словам, мальчик пугается до сильного тремора, что его иногда трудно успокоить.

