'Худший дизайн': специалист по ремонту ПК раскритиковал видеокарту RTX 5090

Northridge Fix так и не смогли починить RTX 5090 Founders Edition.

Известная мастерская по ремонту ПК Northridge Fix не смогла отремонтировать видеокарту GeForce RTX 5090 Founders Edition, она слишком сложная и буквально не поддаётся ремонту.

Специалисты рассказали, что конструкция новой флагманской карты NVIDIA настолько переполнена мелкими элементами и нестандартными разъёмами, что чинить её просто невозможно. Более того, на рынке нет запасных частей, даже тех самых коннекторов, которые соединяют платы между собой.

Главная проблема в необычной компоновке. У RTX 5090 Founders Edition крошечная плата спрятана в центре радиатора, а интерфейсы PCIe и I/O подключены через миниатюрный разъём на обратной стороне.

Один пользователь решил поставить на карту водяное охлаждение, но после сборки видеокарта перестала работать и он отправил её на ремонт в Northridge Fix.

Когда инженеры Northridge Fix разобрали устройство, оказалось, что при подключении обратно владелец случайно повредил крошечный коннектор PCIe - один контакт сломался, другой погнулся. Вся остальная плата осталась целой, но GPU всё равно не запускается, ведь заменить этот элемент попросту невозможно.

Мастер называет RTX 5090 Founders Edition "одним из худших дизайнов за всю историю видеокарт" и советует не покупать её тем, кто любит моддинг или апгрейды. По его словам, если открыть карту хоть раз, велик риск повредить что-то без возможности ремонта.

Ранее мы рассказывали, что у незадачливого игрока сгорела уже вторая RTX 5090 за последние 2 месяца. В обоих случаях проблема крылась в кабелях питания карты.

