Эксперты отмечают, что "Буревестник" будет иметь номинальную дальность до 20 000 км, что позволит ему базироваться в любой точке России и поражать цели в США.

Сегодня российский лидер Владимир Путин заявил об успешном испытании новой ядерной ракеты "Буревестник" и подчеркнул, что Россия теперь обладает ядерными силами "самого высокого уровня" в мире. Однако, как пишет Reuters, некоторые западные эксперты поставили под сомнение стратегическую ценность этой ракеты, заявив, что она не добавит возможностей, которых у Москвы ещё нет.

Ключевые факты, которые известны о "Буревестнике"

Ракета 9М730 "Буревестник" - это низколетящая крылатая ракета наземного базирования, способная нести не только ядерную боеголовку, но и ядерную энергетическую установку. В НАТО она обозначается как SSC-X-9 Skyfall. Как пишет DailyMail, эту ракету еще называют "Летающий Чернобыль", поскольку из-за неэкранированного или частично экранированного реактора он выбрасывает радиоактивные выхлопные газы.

Её ядерная силовая установка спроектирована так, чтобы позволить ей лететь гораздо дальше и дольше, чем традиционные турбореактивные или турбовентиляторные двигатели, которые ограничены запасом топлива. Это позволило бы "Буревестнику" "зависать" в воздухе в течение длительного времени, прежде чем поразить цель. Ранее некоммерческая организация по безопасности Nuclear Threat Initiative, заявила, что ракета потенциально может оставаться в воздухе в течение нескольких дней.

Видео дня

По данным Международного института стратегических исследований, "Буревестник" будет иметь номинальную дальность до 20 000 км, что позволит ему базироваться в любой точке России и поражать цели в США.

При этом утверждается, что предполагаемая высота полёта ракеты составляет всего 50–100 метров, что значительно меньше, чем у крылатых ракет с обычным двигателем, что затрудняет её обнаружение радарами ПВО.

В то же время некоторые западные эксперты утверждают, что дозвуковая скорость "Буревестника" сделает его заметным, и чем дольше он будет находиться в полёте, тем более уязвимым он будет становиться. В ответ на это российский военный эксперт Алексей Леонков в 2019 году написал, что роль "Буревестников" будет заключаться в уничтожении "остатков" вражеских командных пунктов, военных баз, заводов и электростанций после того, как Россия уже запустит межконтинентальные баллистические ракеты, к тому моменту системы ПВО противника уже не смогут их остановить.

Проблемы "Буревестника"

По словам западных экспертов, многочисленные испытания "Буревестника" чаще всего заканчивались неудачами. В 2019 году по меньшей мере пять российских специалистов-атомщиков погибли в результате взрыва и выброса радиации во время эксперимента в Белом море, что, по мнению американской разведки, было связано с испытанием "Буревестника". В октябре 2023 года Путин объявил об успешном испытании ракеты.

В 2024 году двое американских исследователей заявили, что определили вероятное место размещения ракеты рядом с хранилищем ядерных боеголовок под названием "Вологда-20" или "Чебсара". Это место находится в 475 км к северу от Москвы.

Путин объявил об успешном испытании "Буревестника"

Генерал-майор Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооружённых сил России, сообщил Путину, что в ходе испытания 21 октября ракета преодолела 14 000 км и находилась в воздухе около 15 часов. Он добавил, что ракета работает на ядерной энергии, способна преодолеть любую противоракетную оборону и имеет неограниченную дальность полёта.

Путин подчеркнул, что это "уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет". Он также поручил изучить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в вооруженных силах.

Вас также могут заинтересовать новости: