Все владельцы домашних любимцев глубоко в сердце надеются, что их четвероногие друзья будут жить вечно, несмотря на то, что это не так. Поэтому некоторые люди ищут такую породу собак, которая может жить очень долго, пишет BestLife.

В частности исследования показали, что обычно маленькие собаки живут дольше, чем большие породы, ведь последние более склонны к проблемам с суставами и костями, желудочным расстройствам и другим проблемам. Также крупные породы страдают от сердечных заболеваний, артрита и других болезней.

"Считается, что маленькие собаки живут дольше, чем большие породы, из-за их более низкой скорости роста, что приводит к более низким метаболическим потребностям и меньшему окислительному стрессу для клеток", - объясняет доктор ветеринарных наук Джеклин М. Кобл.

Поэтому эксперты по домашним животным рассказали, какие породы собак могут прожить от 12 до 16 лет.

Ланкаширский хилер

Согласно исследованию Scientific Reports, породой собак с самой длинной средней продолжительностью жизни (15,4 года) был ланкаширский хилер. Эта порода весит не более семи килограммов и имеет короткое, но крепкое тело.

"Это маленькие собаки с характером, и они очень умные. Это приятная маленькая порода, с которой приятно общаться", - заверила заводчица ланкаширских хилеров Патрисия Бланкеншип.

Чихуахуа

Несмотря на свой небольшой размер, эта порода, как правило, очень здоровая и не склонна к развитию рака, отмечает доктор ветеринарных наук Рэй Спрагли.

Хотя они могут иметь хронические заболевания, эксперт говорит, что их можно успешно вылечить, если рано обнаружить.

В то же время ветеринар Дженнифер Сперри добавила:

"Их (чихуахуа - УНИАН) часто держат почти исключительно в помещении, где они менее подвержены несчастным случаям и травмам по сравнению с "уличными" собаками, которые ведут более активный образ жизни".

Тибетский спаниель

Это небольшая игривая порода, которая обычно не превышает 25 см в высоту и весит не более 7 кг.

"Хотя за ними следует следить на предмет прогрессирующей атрофии сетчатки (дегенеративного заболевания глаз) и вывиха надколенника (заболевания колена), Американский клуб тибетских спаниелей соглашается, что "эта порода известна тем, что доживает до преклонного возраста - часто до пятнадцати лет и более"", - добавляют в BestLife.

Вест-хайленд-вайт-терьер

Британское исследование 2014 года показало, что эта порода имеет самую долгую продолжительность жизни, а именно 12,6 лет. Обычно "вести" весят не более 9 кг, а также они являются здоровыми собаками.

Австралийская пастушья собака

Несмотря на то, что эти собаки могут весить до 22 кг, они имеют продолжительность жизни от 12 до 16 лет. В частности штатный ветеринарный писатель WeLoveDoodles Сабрина Конг говорит, что эта порода известна своим высоким уровнем энергии и крепким телосложением.

"Сначала выведены для выпаса скота в Австралии, они обладают сильной выносливостью и активным образом жизни, что значительно способствует их общему здоровью и долголетию", - подчеркнула она.

Бишон фризе

Эта порода известна своей пушистой шерстью и игривой энергией, а также может жить до 15 лет.

"Как и другие породы с длительным сроком жизни, они подвержены заболеваниям, которые можно лечить с помощью ветеринарной помощи и ранней диагностики. Некоторые из хронических заболеваний, которым подвержены бишоны, - это диабет, катаракта, хроническая болезнь почек и артрит", - предупредила Спрагли.

Миниатюрный пинчер

Эксперт отметила, что миниатюрный пинчер является очень активной декоративной породой, которая имеет долгую продолжительность жизни - от 12 до 14 лет.

По словам Спрагли, в целом они достаточно здоровы, однако "несколько склонны к медиальному вывиху коленной чашечки, гипотиреозу и диабету".

Однако если они регулярно проходят медицинские осмотры, то это не должно вызывать беспокойства.

