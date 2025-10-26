Атака произошла в ночь на 24 октября.

В течение года Украина нанесла ряд "интересных ударов" по территории РФ, нацеленных на составляющие стратегических ядерных сил страны-агрессора. Эти удары имеют в первую очередь важное символическое значение, заявил в эфире "Радио НВ" заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Анатолий Храпчинский.

Он в частности прокомментировал недавний удар по закрытому военному городку Озерный в Тверской области, который прошел почти незамеченным в украинском инфопространстве. Там в частности базируются мобильные пусковые установки стратегического комплекса "Тополь-М", а возможно также и комплекса "Ярс", на который россияне хотят заменить устаревшие уже "Тополя".

"Украина за последнее время сделала ряд таких довольно интересных ударов по территории Российской Федерации - именно по ядерной триаде. Давайте вспомним операцию "Паутина" - непосредственно уничтожение самолетов стратегической авиации. Давайте вспомним удары по РЛС раннего предупреждения "Контейнер". То есть мы показываем миру, что Российская Федерация не способна обеспечить защиту ядерного оружия", - заявил Храпчинский.

По его словам, эти удары имеют большой символизм и показывают слабость России ее партнерам, Индии и Китаю. Храпчинский отметил, что столь важный объект, как городок Озерный, должен быть защищен самыми современными зенитными системами, например С-400. Но такого прикрытия не было.

Также эксперт не исключает, что целью удара был военный завод, расположенный в этом городке. Он выпускает те самые пусковые установки - машины, из которых запускаются ракеты. И не только стратегические "Тополя" и "Ярсы", но также пусковые установки для тактических ракетных комплексов "Искандер", которыми ежедневно обстреливают Украину.

Как писал УНИАН, в ночь на 24 октября украинские дроны массированно атаковали объекты в России, в частности в столичном регионе. Среди прочего был атакован закрытый военный городок Озерный в 180 км от Твери. Там базируется 7-я гвардейская Режицкая Краснознаменная ракетная дивизия, входящая в состав 27-й гвардейской ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения.

Учитывая то, что это военный городок, утечек о последствиях атаки в публичном пространстве немного. Российские власти сообщили лишь о том, о чем сообщать можно: что "обломки" беспилотников повредили многоквартирные дома. По данным властей, в результате налета никто не пострадал.

