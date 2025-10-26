Автобус, который двигался в сторону Сум, сгорел дотла.

Россияне нанесли дроновой удар по пассажирскому микроавтобусу в Сумской области, среди раненых есть ребенок. Об этом сообщил председатель Сумской областной государственной администрации - начальник областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, российский дрон попал в микроавтобус на трассе вблизи Николаевской сельской общины.

"Враг прицельно ударил по пассажирскому транспорту - просто по людям. Предварительно, пять человек ранены, среди них - несовершеннолетний ребенок. Один человек в тяжелом состоянии", - подчеркнул чиновник.

Всех пострадавших, отметил глава ОВА, оперативно эвакуировали с места происшествия. Однако указанный микроавтобус, который двигался в сторону Сум, сгорел дотла.

Как подчеркнул Григоров, на участке трассы, где произошло попадание, рейсовый транспорт не должен был двигаться, потому что для пассажирских перевозок определены другие маршруты.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что удар по автобусу нанесен в районе населенного пункта Постольное. Пассажирский транспорт, вероятно, атаковал дрон "Молния", пишут очевидцы.

Обстрелы РФ не утихают

Напомним, в ночь на 26 октября российская армия атаковала дронами Киев. В результате, погибли три человека, пострадали около трех десятков человек, среди которых - 7 детей, самому младшему - 4 года.

По словам жителя поврежденного дома, российский дрон убил его соседей - женщину и ее дочь, которые прятались в ванной комнате. Сам мужчина спасся, потому что успел выбежать на улицу. Другая жительница рассказала, что после удара вместе с 92-летней мамой ждала спасения на балконе - они смочили полотенца водой и дышали через них, чтобы не отравиться угарным дымом.

