Диетологи рассказали, в каком из этих овощей больше полезных свойств.

Овощи семейства капустных являются одними из самых полезных для здоровья. Диетологи рассказали, что лучше выбрать: брокколи или брюссельскую капусту, какую пользу здоровью принесет каждый из них и почему их стоит включить в свой рацион, пишет Prevention.

Характеристика и польза брюссельской капусты

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), 100 граммов (г) брюссельской капусты, или примерно одна чашка, содержат:

59 калорий;

4 г белка;

0,4 г жира;

10 г углеводов;

5 г клетчатки

"Это один из моих любимых овощей - он очень универсален", - говорит диетолог Джейми Бахам.

Он отметил, что в брюссельской капусте содержится витамин К и глюкозинолаты, которые могут быть полезными для снижения риска развития онкологии. Клетчатка в брюссельской капусте, согласно данным Американского института исследований рака, может повысить чувство сытости, что поможет вам поддерживать здоровый вес.

Кроме того, по данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), брюссельская капуста богата калием, который играет важную роль в поддержании водного баланса в организме и здоровья сердечно-сосудистой системы, а также витамином С, важным для иммунитета.

Недостатки брюссельской капусты

Бахам отметил, что брюссельская капуста содержит много клетчатки, которая придает ощущение сытости. Однако, по словам диетолога, у некоторых людей это может вызвать вздутие живота или газы, особенно если брюссельскую капусту употреблять сырой или в больших количествах.

Характеристика и преимущества брокколи

По данным Министерства сельского хозяйства США, 100 г брокколи, или примерно одна чашка, содержат:

39 калорий;

3 г белка;

0 г жира;

6 г углеводов;

2 г клетчатки.

"Брокколи содержит витамин С, витамин К, фолаты и клетчатку, что способствует здоровью кишечника и иммунной функции", - отметила диетолог Джордан Хилл.

Она отметила, что брокколи содержит немного больше витамина С, чем брюссельская капуста, и немного меньше витамина К и клетчатки. Однако, это все равно достаточно, чтобы принести пользу.

Также по данным клиники Кливленда, в брокколи вдвое больше фолатов (известных также как витамин В9), которые важны для формирования эритроцитов и ДНК и имеют решающее значение для беременных женщин, поскольку способствуют здоровому развитию плода.

Хилл добавила, что брокколи также содержит глюкозинолаты, в частности сульфорафан.

"Он играет важную роль в детоксикации организма", - отметила диетолог.

Согласно обзору, опубликованному в 2024 году в журнале Antioxidants, сульфорафан может улучшить толерантность к глюкозе, уменьшить накопление жира и, возможно, защитить от нейродегенеративных заболеваний.

Исследования показали, что чем больше вы готовите крестоцветные овощи, тем больше вы уменьшаете концентрацию этих полезных соединений, поэтому избегайте варки и придерживайтесь приготовления на пару, жарки или легкого запекания.

Недостатки брокколи

Брокколи может вызвать вздутие живота или газы, если употреблять ее сырой или в больших количествах. Особенно это касается людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК), поэтому если у вас есть проблемы с желудком, проконсультируйтесь с диетологом, прежде чем употреблять эти продукты.

Брюссельская капуста или брокколи: что выбрать

"Оба эти зеленые овощи имеют схожие питательные вещества и полезные свойства для здоровья. Брокколи содержит больше витамина С, а брюссельская капуста - больше клетчатки и витамина К", - подытожила Хилл.

По ее словам, полезно употреблять как брюссельскую капусту, так и брокколи. Тем более, когда существует немало способов приготовления этих овощей.

