Молодоженов поздравили другие актеры известного сериала.

Британский актер Айзек Хемпстед-Райт, наиболее известный по роли Брана Старка в сериале "Игра престолов", женился на своей избраннице. Свадьба прошла очень скромно в кругу самых близких.

Приятной новостью 26-летний актер поделился в Instagram. По его словам, этот день прошел именно так, как они с любимой хотели. К слову, Айзек не стал рассекречивать имя возлюбленной, назвав ее просто "М".

"Лучший человек, которого я когда-либо встречал, лучший день в моей жизни, лучшие друзья и семья, о которых мы могли только мечтать. Какой день, какая жизнь - я люблю тебя, "М", - поделился Хемпстед-Райт.

Свадьба актера прошла довольно скромно в одном из заведений Лондона. Он поблагодарил всех, кто смог разделить с ним этот счастливый миг.

"Огромное спасибо всем, кто сделал этот день таким особенным", - написал Айзек.

Звезда "Игры престолов" также поделился подборкой фотографий с церемонии бракосочетания и праздничной вечеринки. Он был одет в классический костюм Paul Smith с голубым галстуком, тогда как невеста выбрала легкий белый сарафан с плиссировкой.

В комментариях молодоженов поздравили друзья, коллеги и поклонники. В частности, к поздравлениям присоединились актеры "Игры престолов" - Гвендолин Кристи, Лина Гиди, Софи Тернер, Джон Брэдли и Натали Эммануэль.

Недавно свадьбу отгулял другой известный актер - Антонио Бандерас. Правда, не свою, а единственной дочери - 29-летней Стеллы.

