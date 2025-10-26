С начала полномасштабной войны Россия атакует нашу страну едва ли не всеми видами вооружений. Статистика прилетов по городам Украины просто ужасающая - с помощью ракет и дронов противник достигает даже самых удаленных от фронта участков.
Мы узнали у искусственного интеллекта, какие области самые тихие и безопасные сейчас, а также где будет спокойно в ближайшие два года.
Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.
Где в Украине жить безопасно - оценка ИИ
ChatGPT на базе модели GPT-5 подчеркнул, что абсолютно безопасных мест в Украине сейчас нет. Однако можно выделить те, в которых меньшая вероятность прямых боевых действий и более высокая устойчивость к ударам по инфраструктуре. По его мнению, в 2026-2027 году самыми безопасными с военной точки зрения будут:
- области, которые ближе к границам ЕС и НАТО, - Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая;
- западные и северо-западные регионы - Львовская, Тернопольская, Ровенская, Волынская области;
- центральные регионы - Винницкая и Хмельницкая области.
ИИ выделил эти области потому, что они далеко от линии фронта, не имеют крупных портов, НПЗ и военных аэродромов. При этом они близко находятся к к границе, что упрощает возможную эвакуацию, получение международной помощи и обеспечивает быструю логистику. Все это повышает выживаемость населения.
А вот мнение нейросети Илона Маска Grok несколько отличается, хотя есть и общие моменты в его оценке и прогнозе.
"На основе анализа, самыми безопасными будут западные области. Они не находятся в зоне прямых угроз (даже по сценарию продвижения РФ к Днепру), имеют развитую инфраструктуру и приближены к ЕС/НАТО (Польша, Словакия). Вероятность атак <5% (по ACLED). Центр (Киевская, Черкасская) - условно безопасен, но с риском дронов. Восток/юг - высокий риск (обстрелы 50–80% событий)", - отметил ИИ.
Если говорить о конкретных областях, то он называет следующие:
- Закарпатскую - самая удаленная от фронта, имеет границу с ЕС/НАТО;
- Ивано-Франковскую - природный барьер в виде Карпат, сильная ПВО и возвращение ВПО;
- Львовскую - логистический центр, рост ВВП +5% в следующем году, а количество атак <2%/місяць;
- Тернопольскую - стойкий агросектор, мало обстрелов;
- Черновицкая - граница с Румынией (НАТО), культурный хаб и низкая плотность населения.
Касательно того, где нет тревог в Украине, оба ИИ были категоричны - сейчас таких мест не существует. Даже в самых безопасных областях про опасность оповещают хотя бы раз в неделю.
Также стоит упомянуть, где меньше всего прилетов в Украине. ChatGPT и Grok называют Закарпатскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Волынскую и Ровенскую области.
Самый безопасный город Украины во время войны
ChatGPT заявил, что во время нынешней войны безопасных городов нет, но можно выделить населенные пункты с относительной безопасностью. По его прогнозу, в 2026-2027 году такими можно считать Тернополь и Ужгород.
"Тернополь - высокие рейтинги в туристических/безопасных обзорах как "один из самых спокойных городов", относительная удаленность от фронта и отсутствие крупной стратегической инфраструктуры. Ужгород/Закарпатская область - крайняя западная позиция, прямая граница с восточноевропейскими государствами, хорошие возможности эвакуации и международная помощь", - объяснил он.
По мнению нейросети Маска, в 2026-2027 годах самым спокойным будет Ужгород. Сейчас самый безопасный город Украины, добавляет Grok, - Львов.
Свою оценку он сделал на основе таких факторов:
- расстояние от фронта;
- частота обстрелов;
- функционирование бизнеса и туризма.
"Львов принимает беженцев и иностранцев, музеи и рестораны работают, а воздушные тревоги случаются редко (1-2 в неделю, без серьезных попаданий с 2022 года)", - говорится в анализе.