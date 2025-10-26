Рассказываем, где в Украине меньше всего прилетов и какой город считается самым спокойным.

С начала полномасштабной войны Россия атакует нашу страну едва ли не всеми видами вооружений. Статистика прилетов по городам Украины просто ужасающая - с помощью ракет и дронов противник достигает даже самых удаленных от фронта участков.

Мы узнали у искусственного интеллекта, какие области самые тихие и безопасные сейчас, а также где будет спокойно в ближайшие два года.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Где в Украине жить безопасно - оценка ИИ

ChatGPT на базе модели GPT-5 подчеркнул, что абсолютно безопасных мест в Украине сейчас нет. Однако можно выделить те, в которых меньшая вероятность прямых боевых действий и более высокая устойчивость к ударам по инфраструктуре. По его мнению, в 2026-2027 году самыми безопасными с военной точки зрения будут:

области, которые ближе к границам ЕС и НАТО, - Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая;

западные и северо-западные регионы - Львовская, Тернопольская, Ровенская, Волынская области;

центральные регионы - Винницкая и Хмельницкая области.

ИИ выделил эти области потому, что они далеко от линии фронта, не имеют крупных портов, НПЗ и военных аэродромов. При этом они близко находятся к к границе, что упрощает возможную эвакуацию, получение международной помощи и обеспечивает быструю логистику. Все это повышает выживаемость населения.

А вот мнение нейросети Илона Маска Grok несколько отличается, хотя есть и общие моменты в его оценке и прогнозе.

"На основе анализа, самыми безопасными будут западные области. Они не находятся в зоне прямых угроз (даже по сценарию продвижения РФ к Днепру), имеют развитую инфраструктуру и приближены к ЕС/НАТО (Польша, Словакия). Вероятность атак <5% (по ACLED). Центр (Киевская, Черкасская) - условно безопасен, но с риском дронов. Восток/юг - высокий риск (обстрелы 50–80% событий)", - отметил ИИ.

Если говорить о конкретных областях, то он называет следующие:

Закарпатскую - самая удаленная от фронта, имеет границу с ЕС/НАТО;

Ивано-Франковскую - природный барьер в виде Карпат, сильная ПВО и возвращение ВПО;

Львовскую - логистический центр, рост ВВП +5% в следующем году, а количество атак <2%/місяць;

Тернопольскую - стойкий агросектор, мало обстрелов;

Черновицкая - граница с Румынией (НАТО), культурный хаб и низкая плотность населения.

Касательно того, где нет тревог в Украине, оба ИИ были категоричны - сейчас таких мест не существует. Даже в самых безопасных областях про опасность оповещают хотя бы раз в неделю.

Также стоит упомянуть, где меньше всего прилетов в Украине. ChatGPT и Grok называют Закарпатскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Волынскую и Ровенскую области.

Самый безопасный город Украины во время войны

ChatGPT заявил, что во время нынешней войны безопасных городов нет, но можно выделить населенные пункты с относительной безопасностью. По его прогнозу, в 2026-2027 году такими можно считать Тернополь и Ужгород.

"Тернополь - высокие рейтинги в туристических/безопасных обзорах как "один из самых спокойных городов", относительная удаленность от фронта и отсутствие крупной стратегической инфраструктуры. Ужгород/Закарпатская область - крайняя западная позиция, прямая граница с восточноевропейскими государствами, хорошие возможности эвакуации и международная помощь", - объяснил он.

По мнению нейросети Маска, в 2026-2027 годах самым спокойным будет Ужгород. Сейчас самый безопасный город Украины, добавляет Grok, - Львов.

Свою оценку он сделал на основе таких факторов:

расстояние от фронта;

частота обстрелов;

функционирование бизнеса и туризма.

"Львов принимает беженцев и иностранцев, музеи и рестораны работают, а воздушные тревоги случаются редко (1-2 в неделю, без серьезных попаданий с 2022 года)", - говорится в анализе.

