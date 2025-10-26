Рассказываем, зачем хоккеисты бьют клюшками по льду, и почему судьи и тренеры не обращают на это внимание.

Замечали ли вы, как во время хоккея, или же до или после матча, вратарь, да и другие игроки, начинают методично (или нет) стучать клюшкой по льду. Для тех, кто не увлекается хоккеем, этот жест кажется более, чем странным. Впрочем, даже для любителей хоккея он не всегда понятен. Давайте разберемся, что означает удар хоккейной клюшкой по льду на самом деле.

Почему хоккейные вратари бьют клюшкой по льду

Оказывается, хоккеисты бью клюшкой по льду не потому, что нервничают или им нечего делать. У этого чисто хоккейного жеста есть свое объяснение, и даже не одно.

Знак уважения к сопернику

В начале или конце матча игроки начинают стучать клюшками, чтобы таким образом выразить свое уважение сопернику. Но - только до свистка судьи.

Тайный сигнал

Такими ударами хоккеисты могут передавать сообщения. К примеру, вратарь сигнализирует, что на поле со штрафной скамьи выходит соперник – будьте внимательны. Также вратарь с помощью стука клюшки о лед предупреждает свою команду об опасных действиях соперников.

Просьба о пасе

Иногда игрок может начать стучать клюшкой лед, чтобы попросить передачу. Однако такой жест позволяется лишь в любительском хоккее – в профессиональном спорте так никогда не делают.

Выражение поддержки

Хоккеисты начинают стучать клюшками в знак поддержки своего товарища - например, после заброшенной шайбы.

Особый ритуал

Стук клюшками у некоторых хоккеистов - своего рода ритуал. Спортсмены, как известно, суеверны, поэтому, чтобы получить заветную победу, они начинают выдумывать разное: кричат речевки, стучат по щиткам вратаря или по льду.

Всплеск эмоций

Да, после ошибки или проигрыша хоккеисты тоже могут ударить клюшкой по льду - так они выражают свое разочарование.

Кстати, по борту ударять клюшкой нельзя - накажут на 2 минуты, но по льду лупи сколько хочешь - он все выдержит.

