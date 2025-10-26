Федоренко назвал игрой на внешнюю аудиторию заявление Дмитриева о том, что Россия, Украина и США "близки к дипломатическому решению".

Санкции, которые США ввели против двух российских нефтяных гигантов, заставили Кремль изменить риторику и внешнеполитическую тактику, высказал мнение на своей Facebook-странице командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Враг начинает скулить. Санкции со стороны США почти мгновенно заставили Кремль изменить риторику и внешнеполитическую тактику", - отметил он.

Федоренко рассказал, что как только санкции США вступили в действие, специальный представитель правителя РФ Кирилл Дмитриев вылетел в Вашингтон. Как он заметил, в приемную Трампа Дмитриева не пустили, поэтому он изложил свою позицию журналистам.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" согласился со словами российского "переговорщика" о том, что был достигнут большой прогресс в вопросах, связанных с дипломатическим урегулированием войны.

Он отметил, что США наконец перестали поддаваться на бесконечные кремлевские манипуляции и нанесли России, как написали журналисты CNN, первый ощутимый удар под дых.

"В Кремле это оценили и начали расхваливать Трампа на все лады - устами Дмитриева. Комплименты сыпались как из рога изобилия", - иронично написал Федоренко.

В частности, он отметил, что впервые за несколько лет Москва устами того же Дмитриева сказала что-то похожее на "комплимент" в адрес Киева:

"Так, названо "большим шагом" заявление президента Владимира Зеленского о том, что переговоры могут касаться линии фронта".

По мнению Федоренко, заявления Дмитриева, что Россия, США и Украина "близки к дипломатическому решению", которое положит конец войне, являются игрой на внешнюю аудиторию.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" добавил, что для внутреннего потребления у Москвы совсем другие месседжи - мол, санкций мы не боимся и держим наготове "чудо-бомбу".

"То есть готовим испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Это заявление-угроза, кстати, рассчитано как на внутреннего, так и внешнего потребителя. Имеем дело с очередным запугиванием Европы...", - считает Федоренко.

Он добавил, что страна-агрессор пытается очаровать комплиментами того, кто падок на комплименты, и запугать тех, кто не очень смелый.

"Но, кажется, мы приблизились к тому поворотному моменту, когда кремлевский блеф, ложь и угрозы перестают действовать на крупных внешнеполитических игроков", - предположил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Он добавил, что еще во время "Стамбульских переговоров" было понятно, что наступит время, когда враг будет взывать о мире.

"Тогда это казалось очень далекой перспективой, а сегодня мы слышим если не вопли, то какое-то нытье кремлевского спецпредставителя на тему мира. Динамика медленная, но позитивная", - поделился Федоренко.

Он считает, что главную роль в этом процессе играют, безусловно, Силы Обороны, потому что враг не имеет достижений на линии боевого соприкосновения, а тем временем сыпется его экономика.

"Военно-политическое руководство России начинает догадываться, что развязанная им война на истощение становится самоубийственной для самой российской государственности. Глиняные ноги этого чудовища уже дрожат", - заявил командир 429 отдельного полка.

По его мнению, надо дожимать противника на всех направлениях и во всех сферах до тех пор, пока течение истории не смоет с поверхности земли террористическую империю.

Ранее УНИАН сообщал, что специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что якобы 10,5 тысяч украинских солдат на фронте находятся в окружении российских оккупантов. По его словам, 5 тысяч военнослужащих Украины окружены в районе Купянска и 5,5 тысяч - в районе Покровска. Еще Дмитриев добавил, что Россия провела успешные испытания ракеты совершенно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой.

Также мы писали, к Дмитриев назвал в США три условия для завершения войны в Украине. Одним из вопросов, требующих согласования, он назвал гарантии безопасности для Украины. Второе - территории и третье - нейтралитет Украины, что важно для безопасности России. Дмитриев отметил, что если будет понимание, как эти вопросы решить дипломатическим путем, можно достаточно скоро найти решение о прекращении войны в Украине.

