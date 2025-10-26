Украина за последние годы значительно улучшила свою противовоздушную оборону, но Россия не останавливается.

Российский диктатор Владимир Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет ее уничтожить, нанося воздушные удары по энергосетям, центральному отоплению и газовой инфраструктуре перед зимой. Его цель состоит в том, чтобы сделать большие территории на востоке Украины непригодными для проживания, подорвать промышленность и спровоцировать массовую эмиграцию и панику, пишет The Economist.

"Кремль действует еще более хладнокровно и цинично, чем раньше. За несколько дней до встречи Трампа и Зеленского ракеты и дроны отрезали водоснабжение украинской столицы. Впервые киевское метро осталось без света. Атаки на прифронтовые районы, такие как Сумы и Чернигов, оставили часть этих регионов без электроэнергии на несколько дней", - напомнили в материале.

В то же время Украина значительно улучшила свою противовоздушную оборону, как в перехвате ракет, так и в электронной войне вокруг важных объектов. В издании подчеркивают, что украинцы расширяют использование новой технологии перехватывающих дронов, что является серьезным достижением.

"Но российские возможности и тактика развиваются быстрее. В предыдущие годы Кремль использовал дорогие и часто неточные ракеты для разрозненных атак по всей Украине. Сейчас он сосредотачивается на конкретных регионах, атакуя волнами, используя новейшие версии недорогих дронов Shahed", - отмечает The Economist.

Теперь эти дроны намного быстрее и точнее, чем первые прототипы, которые поставлял Иран России в 2022 году. Теперь современные "Шахеды" движутся втрое быстрее, превышая 300 км/ч, а также используют искусственный интеллект, чтобы преодолеть украинскую защиту, когда приближаются к своим целям.

"Дроны также атакуют по-другому, приближаясь с почти вертикальных позиций, выше дальности пулеметов, подобно ракетам. И сейчас их гораздо больше", - добавляют в публикации.

Какова тактика России во время ударов по энергетике?

Как пишет The Economist, РФ сосредотачивает свои удары на обоих элементах баланса: производстве и распределении. В течение трех недель россиянам удалось остановить работу несколько тепловых электростанций и, возможно, половину добычи газа в Украине. Кроме стоимости повреждений инфраструктуры, последние атаки заставили Украину потратиться на импорт газа, заплатив 1,9 млрд долларов.

"За пределами столицы Россия сосредоточилась на приграничных регионах Сумы, Чернигов и Харьков. Цель, кажется, заключается в том, чтобы разделить Украину на две части: отделить промышленный восток, где потребление всегда было выше, от энергопроизводства на западе, и ослабить линии электропередачи, чтобы в конце концов парализовать поток с запада на восток", - предполагают в издании.

В то же время источник журналистов в правительстве отметил, что россияне сначала хотят отключить электроэнергию на восточном берегу, а не во всей стране.

Украина уже имеет опыт таких атак

В публикации напомнили, что Украина уже сталкивалась с тяжелыми вызовами ранее. Сейчас она имеет несколько запасных трансформаторов, которые может использовать для ремонтов.

"Достижимой целью может быть замедление разрушений со стороны России настолько, чтобы успевать заменять поврежденное оборудование. Страна создает сотни новых военных подразделений, сочетающих противовоздушную оборону с дронами, чтобы защитить важнейшие объекты. Но эта зима, похоже, испытает стойкость как никогда раньше. Длительные отключения электроэнергии во многих регионах являются реальной перспективой", - предупреждает издание.

Более того, может выключаться не только свет, но и газ, добавляют в материале.

"Путин, почувствовав запах крови, вряд ли остановится. В предыдущие годы его атаки только укрепляли решимость Украины. На этот раз они могут быть более эффективными", - подытожили в The Economist.

Как писал УНИАН, 25 октября РФ атаковала шахту ДТЭК, где находились почти 500 сотрудников. К счастью, всех успели вывести на поверхность, никто не пострадал. В компании добавили, что это уже 7 масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние 2 месяца.

Также сообщалось, что 24 октября россияне ударили по Кировоградщине, в результате чего 19 населенных пунктов остались без света. Кроме того, в области возникли пожары на нескольких локациях.

"Информация о травмированных и погибших не поступала. Продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела", - отметили тогда в ГСЧС.

