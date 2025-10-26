Относительно ракеты "Буревестник", об испытаниях которой заявила Россия, а вся российская блогосфера переполнена заявлениями, что она уже нацелена на Киев, у меня есть большие вопросы, что ее действительно испытали.

Использование такой ракеты по украинской территории равно использованию ядерного оружия, потому что фактически нас будут бомбить ядерным реактором. Эффект будет значительно меньше ядерного заряда, мы получим тепловой взрыв (максимум 0,3-0,5 тонны, то есть как пара "Калибров") и радиоактивное заражение территории. Тем не менее это будет использование именно ядерного оружия и пока не похоже на то, что РФ к этому готова.

Теперь о самой ракете. Эта ракета - это мрачный идиотизм времен Холодной войны. Похоронили все проекты таких ракет еще в 70-х. Почему - понятно, потому что на первых испытаниях двигателя для этой ракеты в 2019-м в Ненекси (Архангельская область РФ) двигатель бахнул, испарил военных и работников "Росатома", засорил сотни квадратных километров территории, базу флота и утонул, чтобы засыпать уже сотни кубических километров акватории. Есть версия, что двигатель сначала утонул, а потом уже бахнул, когда его доставали... Конечно Россия заявила об успешном завершении испытаний двигателя.

Потом в Севердвинске начали умирать люди, стало понятно, что по РФ движется радиоактивное облако и по всей территории пришлось отключать систему датчиков воздуха...

Чтобы там не говорили, эта ракета не способна находиться в полете месяцы. И недели не способна. И дни, скорее всего, все также. Дело в том, что двигатель ракеты - это фактически ядерный реактор, который одновременно охлаждается набегающим потоком воздуха и превращает этот поток воздуха в реактивную струю. На самом деле это не полноценный реактор, это скорее специфический РИТЭГ, то есть буквально радиоактивный источник излучения и тепла. Но обычные РИТЭГи имеют малую мощность, а здесь мощность нужна большая, и к тому же ракета должна как-то включаться и регулировать мощность, поэтому какие-то элементы реактора в виде стержней, например, там должны быть.

У этого двигателя есть проблемы. Так как двигатель достаточно мощный и тяжелый, а ракета должна двигаться в плотных слоях атмосферы, то двигатель невозможно вынести на штангах далеко от ракеты. Банально оторвет. А двигаться именно в плотных слоях атмосферы двигатель должен, иначе он не сможет создавать тягу нагревом воздуха и не сможет тем воздухом охлаждаться. И бахнет. Соответственно, двигатель надо делать в корпусе ракеты, или очень прочно к ракете крепить.

Но тепло распространяется не направленно, а во все стороны. Конечно там можно что-то нашаманить, но все тепло отвести невозможно. Соответственно, за несколько десятков часов полета ракета гарантированно нагреется и начнет выходить из строя электроника.

Поэтому у ракеты теоретически неограниченная дальность полета, потому что у двигателя фактически неограниченное с этой точки зрения количество топлива.

Но на практике проблема не в количестве топлива, а в охлаждении. Ракета нагревается, все тепло невозможно отвести, и фактическое время полета, скорее всего, ограничено часами или десятками часов.

При этом ракета получилась медленная, потому что двигаться в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковых скоростях невозможно, потому что от этого нагревается корпус ракеты. Судя по всему, скорость "Буревестника" меньше "Томагавк", где-то в районе 700-900 километров в час.

Так как воздух нагревается реактором практически напрямую (иначе надо защиту, теплоноситель, насосы, да и эффективность будет падать), то сам воздух становится радиоактивным. Соответственно, если РФ провела испытания такой ракеты, в ближайшее время мы об этом узнаем из проб воздуха, которые армия США всегда делала во время таких испытаний. Надеюсь, финансирование этому отделу Пентагона не порезали и шатдаун на них не повлиял. Но, если что, в Норвегии на Шпицбергене стационарная станция есть, она все увидит.

Ну, и самое главное. На конечном этапе траектории эту ракету надо где-то затопить, потому что это, фактически, летающий Чернобыль. Причем затопить надо так, чтобы реактор не разрушился, а где-то тихо затонул. Далее под водой реактор будет кипятить океан до того момента, пока не выработает все топливо. Это также должно оставить определенные следы, и, скорее всего, их заметят. В случае, если реактор разрушится от удара о воду, последствия точно можно будет заметить.

На данный момент никаких радиоактивных следов не замечено, хотя ракета, по словам россиян, пролетела 14000 километров за 15 часов, или что-то такое.

Таким образом, это очередной "аналоговнет". И очень радует, что они на это тратят время и средства. Думаю, об этих испытаниях заявили, чтобы позлить Трампа и напугать европейцев. Ни о каких мощных возможностях прорыва ПВО или ПРО у этой ракеты сказать нельзя. Скорость смешная, а большая дальность не очень впечатляет на фоне того, что обычная ядерная баллистика долетает и так почти везде по планете. Ну, кроме того, что даже сбитие такой ракеты над собственной территорией приводит к экологической катастрофе.