'Игра для населения': Тимочко пояснил, почему в РФ рассказывают о 'Буревестнике'

Эксперт отмечает, что из 13 попыток запуска только две были более-менее удачные.

Россия для успокоения своего населения начала разговоры об испытании "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник".

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Было подтверждено 13 попыток запуска аналогичных ракет. Было у них только 2 случая, что ракета оторвалась от пусковой установки. Все остальные - неудачные попытки от слова вообще", - отметил он.

По его словам, такие ракеты запускаются с наземных пусковых установок и поэтому трудно сказать сколько их реально может быть в России.

"Особенности двигателя этой ракеты заключаются в том, что она радиоактивна и когда летит в воздухе, то выпускает большое количество ядерного токсичного топлива. От выпуска аналогичных ракет американцы отказались еще в 80-х годах", - отметил Тимочко.

К тому же он прокомментировал заявление Путина о том, что ракета преодолела 14 тысяч километров. По его словам, такое расстояние она могла преодолеть только кружась над территорией самой России.

Он считает, что россияне пытаются возобновить разработки ракет времен Холодной войны:

"Вероятно, россияне вытащили какой-то экспериментальный вариант времен конца Холодной войны и пытаются сейчас что-то раздуть".

Тимочко отмечает, что на сегодня в России достаточно ядерного потенциала, чтобы уничтожить все живое на планете, поэтому не понятно для чего новые ракеты.

"Это больше такая успокаивающая игра для их населения", - подчеркнул военный эксперт.

При этом добавил, что если какая-то страна хочет применить какое-то оружие, то его выработку держат в тайне, а не рассказывают всем.

Испытания "Буревестника" в РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин во время совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками похвастался испытаниями "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник".

Герасимов доложил Путину об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, которые были проведены 21 октября.

По его словам, ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов. Также он заявил, что "Буревестник" якобы показал возможности обхода систем ПРО.

