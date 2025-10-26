Лучшим решением будет защитить сразу всю квартиру, говорит специалист.

Из-за российских ударов по украинской энергетике в электросети могут происходить перепады напряжения. Некоторые электроприборы к ним особенно чувствительны, заявил в комментарии "Киев24" инженер-электрик Анатолий Гичка.

"Прежде всего нужно ставить реле напряжения, в которых задержка при включении. Реле-задержка в большинстве ставится в щитке распределительном после прибора учета. Это уже в зависимости, где при монтаже электросети он был установлен", - отмечает специалист.

По его словам, для бытовых нужд достаточно стабилизатора на 2-2,5 кВт мощности - как раз хватит на типовую квартиру. Гичка отмечает, что эти работы стоит доверить специалисту, чтобы не сделать хуже, чем есть.

Электрик отмечает, что наиболее чувствительными к скачкам напряжения являются стиральные машины, телевизоры и холодильники.

Как писал УНИАН, эксперты сомневаются, что россиянам удастся устроить системный блэкаут в украинской энергетике. Хотя ситуация в целом будет сложной, обвалить всю энергосеть у оккупантов не получится, считает исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Между тем ряд регионов Украины, в частности столица, уже вынуждены жить в условиях веерных отключений света, которые бывают то экстренными, то по графику. По словам специалистов, при таких условиях придерживаться четких почасовых графиков трудно, поэтому вполне "нормальной" является ситуация, когда по графику свет должен быть, а по факту его нет.

