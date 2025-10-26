В конце недели предполагается потепление.

В понедельник часть Украины накроют сильные дожди в сочетании с сильным ветром. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Она предупредила, что сильные осадки ожидаются в центральной части Украины, за исключением Винницкой области, на юге и востоке, а также в Сумской области. Также ожидается сильный юго-восточный ветер.

"На западе, севере и в Винницкой области в понедельник существенных осадков не ожидается", - отметила она.

Температура воздуха не будет подниматься выше +7...+12 градусов, хотя на юге и на юго-востоке воздух прогреется чуть больше, до +12...+16 градусов.

В Киеве в понедельник без дождя, но прохладно: +8...+10 градусов.

"Первая половина недели будет в Украине прохладной и с периодическими дождями, а вот с четверга-пятницы в большинстве областей предполагается потепление и прояснения", - порадовала прогнозом синоптик.

Погода в Киеве

Ранее в Украинском гидрометцентре предупредили киевлян, что бабьего лета в ближайшие дни можно не ожидать.

"25-29 октября на Киевщине и в городе Киеве прогнозируем разнообразную, однако неуютную погоду, напоминающую позднюю осень, развеивая наши надежды на "бабье лето", - говорят синоптики.

