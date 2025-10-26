В рейтинг вошло новое поколение одного из самых популярных автомобилей в Украине.

Следующий год порадует автолюбителей большим количеством новых автомобилей. Неоторые из них обещают стать мировыми бестселлерами.

Эксперты Edmunds назвали пять самых ожидаемых автомобилей 2026 года, пишет Associated Press. По их словам, эти модели могут стать настоящими хитами продаж.

5 самых ожидаемых автомобилей 2026 года

Toyota RAV4

Toyota RAV4 уже долгое время остается одним из самых популярных кроссоверов в Украине, а также в США. Уже в 2026 году в продажу поступит шестое поколение модели, которое обещает во многом превосходить своих предшественников.

Ожидается, что новый Toyota RAV4 будет доступен только с гибридными силовыми установками и предложит очень низкий расход топлива. Также новинка получит улучшенную безопасность, современные технологии и много других доработок.

Subaru Outback

Седьмое поколение Subaru Outback полностью переосмыслит философию модели. Теперь это не универсал повышенной проходимости, а брутальный кроссовер.

Новый Subaru Outback получит дорожный просвет 22,7 см и доработанный интерьер. Также будет расширен список оснащения модели.

Kia Telluride

Kia Telluride стал очень популярным кроссовером в США почти сразу после свого дебюта. Новое поколение модели обещает сохранить просторный интерьер и богатое оснащение.

В издании отметили, что пока новый Kia Telluride официально не рассекречен. Эксперты ожидают, что новинка получит улучшенную гибридную установку с расходом топлива менее 8 литров на 100 км.

Honda Prelude

Honda Prelude выпускалась с 1978 по 2001 год и являлась линейкой спортивных купе. В 2025 году в Японии поступило в производство шестое поколение модели, которое значительно отличается от своих предшественников.

Новая Honda Prelude является гибридным купе, которое заменило Honda Civic и Accord в кузовах купе. Этот автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором, которые суммарно выдают 327 л.с. мощности и 501 Нм крутящего момента.

RAM 1500 Rev

Изначально RAM 1500 Rev должен был стать полностью электрическим пикапом. Тем не менее серийная модель получит два электромотора, которые дополнит бензиновый двигатель. ДВС будет выполнять роль генератора и не будет вращать колеса.

Ожидаемый запас хода RAM 1500 Rev исключительно на электротяге составляет около 235 км. Благодаря ДВС запас хода удалось увеличить до 1110 км.

