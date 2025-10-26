Зеленый чай способствует улучшению сна, более ровному настроению и более острой концентрации.

Зелёный чай полезен для здоровья из-за своей способности уменьшать воспаление в организме. Однако это не единственное заметное преимущество этого напитка. Как пишет foodandwine.com, исследование, недавно опубликованное в журнале Frontiers in Public Health, показало, что противовоспалительное действие зелёного чая также положительно влияет на психическое здоровье.

Исследователи установили, что длительное употребление зелёного чая способствует снижению индекса массы тела и повышению уровня тестостерона у мужчин среднего и пожилого возраста, а также снижает риск депрессии за счёт уменьшения воспаления и улучшения качества сна. Женщины также получают эти преимущества, поскольку дополнительные исследования показали, что регулярное употребление зелёного чая снижает риск депрессии за счёт уменьшения воспаления и повышения уровня эстрадиола (наиболее распространённой формы эстрогена).

"Воспаление нарушает взаимодействие клеток мозга и снижает уровень химических веществ, отвечающих за благополучие. Смягчая воспалительную реакцию организма, зелёный чай способствует бесперебойной работе нейронных цепей мозга, что восстанавливает более здоровый уровень как физического, так и психического благополучия", - объясняет доктор медицинских наук, сертифицированный психиатр Кристина Ни.

Ни объясняет, что при регулярном употреблении зелёный чай может снизить уровень стресса и симптомов депрессии, сгладить перепады настроения и даже защитить клетки мозга от износа. Это происходит потому, что зеленый чай балансирует такие химические вещества мозга, как серотонин и дофамин, которые способствуют спокойствию и благополучию, снижает уровень гормонов стресса и защищает нейроны от повреждений и окислительного стресса.

Кроме того, исследование показало, что у любителей зелёного чая больший объём мозга и более высокий уровень тестостерона – два фактора, связанных с улучшением настроения, энергии и устойчивости к депрессии с возрастом, говорит Ни.

Согласно исследованию, наибольшие преимущества получили участники, которые выпивали не менее 500 миллилитров — примерно две стандартные чашки по 230 мл — зелёного чая ежедневно в течение как минимум 20 лет.

Ранее ученые установили, что зеленый чай может помочь организму сжигать жир и регулировать уровень сахара в крови.

