Про мифические окружения в районе Купянска и Покровска Путину доложили сегодня утром на встрече в Генштабе, а потом это вранье понесли в Белый дом.

Россияне оперативно отчитались перед руководством США о проведенных ранее испытаниях "аналоговнетной" стратегической ракеты "Буревестник", а также рассказали о якобы окружении 10,5 тысяч украинских солдат на фронте. Об этом в своем Телеграм сообщил специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев.

Так, он заявил, что, находясь в США, "очень чётко" доносит позицию Путина о о том, что "только конструктивный уважительный диалог принесёт плоды, любые попытки давления на Россию просто бессмысленны". Дмитриев пожаловался на некие "титанические попытки" сорвать диалог между Россией и США.

"Мы поясняем состояние российской экономики, которая находится в хорошем состоянии. Как мы знаем, рост российской экономики составил свыше 4% в прошлом году, в то время как экономики Англии и Европы показали рост менее 1%, что рубль укрепился на 40% по отношению к доллару в этом году и стал самой успешной валютой этого года и также что уровень российского долга гораздо ниже чем уровень долга во многих западных странах", – заявил Дмитриев, делая вид, что не понимает, или реально не понимая, что означают озвученные им показатели.

Видео дня

По его словам, он также пытается донести до руководства США позицию, которая ранее уже разозлила Дональда Трампа и привела к срыву анонсированной встречи в Будапеште: что "решение украинского кризиса" возможно только при "искоренении первопричин данного конфликта".

"Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом сегодня утром, где президенту было доложено о том, что 5 тысяч военнослужащих Украины окружены в районе Купянска и 5,5 тысяч в районе Покровска, и об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой. И очень важно, что эта информация напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США", – заявил Дмитриев.

Контакты РФ и США

Как писал УНИАН, ранее анонсированная встреча президентов РФ и США в Будапеште сорвалась после телефонного разговора между главами МИД двух стран – Сергеем Лавровым и Марко Рубио. В ходе этого телефонного разговора Лавров вновь повторил мантру о необходимости устранения "первопричин украинского кризиса", т.е. о желании Кремля уничтожить украинское государство.

В Белом доме сочли это нежеланием Кремля вести реальные переговоры о мире и через два дня впервые з начала второго президентского срока Трампа ввели достаточно ощутимые санкции против РФ.

Путин публично заявил, что санкции России не навредят, но тут же отправил Дмитриева в Вашингтон исправлять проблему, возникшую после разглагольствований Лаврова о "первопричинах" российской агрессии.

Интересно, что после того, как Дмитриев начал рассказывать американским журналистам о "превосходном" состоянии российской экономики, министр финансов США Скотт Бессент назвал его "пропагандистом", не заслуживающим доверия.

Вас также могут заинтересовать новости: