Цымбалюк не нашел розы для этой девушки.

Бывший герой шоу "Холостяк" Александр Терен неожиданно связался с участницей нового сезона, которая вылетела на первой же церемонии роз. Парочку активно обсуждают в сети.

Этнолог и волонтер Виточка получила немалую популярность, несмотря на то, что довольно рано покинула шоу. Поклонники начали беспокоиться о дальнейшей судьбе девушки и даже отметили, что она пришла не на тот сезон.

По мнению зрителей "Холостяка" в Threads, Виточка - идеальная пара для Александра Терена, который был главным героем 13 сезона. На эти разговоры отреагировал и сам ветеран и предложил девушке встретиться.

"Виточка, а что вы делаете в воскресенье вечером?" - спросил Александр.

Неожиданно для всех, участница шоу откликнулась и ответила вопросом на вопрос: "А есть предложения?".

На связь даже вышел комик Василий Байдак предложив этим двум посетить его стендап.

Диалог дошел до того, что Терен предложил Виточке свою розу:

"Если этот комментарий наберет 2000 лайков, то я лично подарю розу".

Теперь фанаты шоу перевели внимание с Цымбалюка на новую парочку Александра и Виточки, ожидая развития их отношений.

К слову, после вылета из "Холостяка" Виточка поделилась личной историей о том, как она поборола рак, который ей диагностировали в 19 лет.

