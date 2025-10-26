Бывший герой шоу "Холостяк" Александр Терен неожиданно связался с участницей нового сезона, которая вылетела на первой же церемонии роз. Парочку активно обсуждают в сети.
Этнолог и волонтер Виточка получила немалую популярность, несмотря на то, что довольно рано покинула шоу. Поклонники начали беспокоиться о дальнейшей судьбе девушки и даже отметили, что она пришла не на тот сезон.
По мнению зрителей "Холостяка" в Threads, Виточка - идеальная пара для Александра Терена, который был главным героем 13 сезона. На эти разговоры отреагировал и сам ветеран и предложил девушке встретиться.
"Виточка, а что вы делаете в воскресенье вечером?" - спросил Александр.
Неожиданно для всех, участница шоу откликнулась и ответила вопросом на вопрос: "А есть предложения?".
На связь даже вышел комик Василий Байдак предложив этим двум посетить его стендап.
Диалог дошел до того, что Терен предложил Виточке свою розу:
"Если этот комментарий наберет 2000 лайков, то я лично подарю розу".
Теперь фанаты шоу перевели внимание с Цымбалюка на новую парочку Александра и Виточки, ожидая развития их отношений.
К слову, после вылета из "Холостяка" Виточка поделилась личной историей о том, как она поборола рак, который ей диагностировали в 19 лет.