Защитники говорят, что судьба города действительно может решиться в текущем году.

Российские военные получили приказ захватить Покровск до середины ноября. Об этом в своем блоге в Телеграм пишет украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Сегодня россияне снова пытались залететь в Мирноград техникой, но сгорели. Пленный говорит, что Путин дал приказ захватить Покровск до середины ноября, так что мяса и техники жалеть не будут", - написал он.

Другой украинский военный, старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", в свою очередь пишет, что обстановка в Покровске "далеко не лучшая, даже очень тяжелая", но сейчас Силам обороны временно удалось стабилизировать ситуацию.

"Противник уперся в рубежи, которые он не может пересечь и продолжать продвигаться для полного захвата города", - говорит "Алекс".

По его словам, проблемы украинских защитников в Покровско-Мирноградской агломерации заключаются не столько в наступательных действиях противника, сколько в трудностях с логистикой переднего края обороны.

"Думаю даже не сильно причастным к войне людям будет понятно по карте, что обстановка в том кармане - не очень. С большой вероятностью, до конца года решится судьба Покровска и Мирнограда, в зависимости от того, как будут развиваться события на направлении", - написал он.

Как писал УНИАН, в черте города Покровск сейчас находится около 200 российских оккупантов. По словам офицера ВСУ Сергея Цехоцкого, враг пытается как можно больше накопиться и закрепиться в городе.

Также мы рассказывали о тяжелой ситуации в районе города Лиман. Россияне отправляют на смерть большое количество пехоты, надеясь добраться до этого города.

