Специалисты говорят, что это самый тихий самолет из когда-либо созданных.

Все самолеты, особенно истребители, летят шумно - так уж они спроектированы. В среднем, по данным Поставщика услуг по управлению воздушным движением в Великобритании, самолет при снижении на высоте 300 метров создает уровень шума, равный 70 акустических децибелов. Однако есть модели совершенно бесшумные - узнайте, какой самолет самый тихий и почему.

Какие самолеты самые тихие - особенность Lockheed YO-3A

Громкая работа двигателя - критически важный момент для любого воздушного судна, но с развитием технологий инженерам удалось снизить уровень шума примерно на 90% - об этом пишет издание Slashgear. Одной из таких моделей стал самолет Lockheed YO-3A - он был спроектирован в США во время войны во Вьетнаме и использовался в разведывательных целях. Длина - около 9 метров, размах крыльев - 17 метров, и возможность полета на высоте около 4200 метров. Несмотря на такие характеристики, воздушное судно находилось еще ближе к земле - на высоте около 600 метров.

Те же истребители-невидимки и бомбардировщики могут обнаруживать радиоволны и сбивать или рассеивать их, таким образом оставаясь недоступными для радаров, а вот человек их заметить может. В случае с Lockheed YO-3A все иначе - его не замечали ночью даже патрули.

Видео дня

Самолет был оснащен инфракрасным изображением и перископом, что позволяло американским летчикам во время войны во Вьетнаме видеть противника в джунглях, не выдавая себя. Дело в том, что вьетнамцы успешно вели партизанскую войну, используя свойства знакомой им местности, и если бы воздушное судно не могло подобраться к ним близко бесшумно, разведывательная операция провалилась бы. Нужно было выяснить, какие самолёты летают бесшумно и как построить такой же.

Агентство перспективных исследовательских проектов приступило к разработке решения этой дилеммы в 1967 году. Инженеры взяли за основу самолет Schweitzer SGS 2-32 и адаптировали его конструкцию, затем начали применять принципы планера и его концепцию. В результате получился прототип QT-2, впоследствии получивший название "Тихая звезда", благодаря винтам, которые вращались медленнее обычного, и менее шумному двигателю.

Специалисты говорят, что многие разработки тех или иных воздушных судов так и остаются в виде чертежей на бумаге, но в случае с "Тихой звездой" все вышло иначе - самолет взяли на вооружение. За все время войны во Вьетнаме его обнаружили лишь однажды, когда пилот включил посадочные фары, чем выдал себя противнику.

Всего американским ученым удалось построить 11 таких самолетов, каждый из которых рассматривался как боевая единица, впоследствии выполнившая свои задачи. Кроме того, воздушное судно в мирное время успешно использовали в таких целях, о которых изначально инженеры и подумать не могли.

После окончания войны самолеты Lockheed YO-3A остались на вооружении в США и использовались ФБР в рамках тайных операций для слежки за преступниками. Также его применял Департамент дикой природы и рыболовства штата Луизиана в природоохранных целях, выслеживая тех, кто вредит природе и занимается браконьерством.

Вас также могут заинтересовать новости: