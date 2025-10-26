Военный отмечает, что врага надо знать, чтобы не было неожиданностей.

В 2022 году "Группа Вагнера" начала массово вербовать российских заключенных на фронт, а уже в 2023 году эту практику переняло Министерство обороны РФ. Герой Украины, военнослужащий подразделения Darknode 412 бригады Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ Иван Черный в интервью на "Армия TV" рассказал, чем отличались эти две группы оккупантов, которые якобы имеют одно и то же происхождение.

"На Бахмутском направлении от "вагнеров", если честно, там было только одно название. Там "зеки", которые были плохо одеты. Не думаю, что мы там столкнулись сильно именно с подразделением "вагнеров", в которых были профессиональные наемники. Если бы они там были, то у нас было бы все гораздо хуже", - рассказал он.

Черный отметил, что в Авдеевке (Донецкая область) уже "вагнеровцев" не было, но были опять же "зеки", но уже "вперемежку с 15 мотострелковой бригадой - "черные гусары". По его словам, это была достаточно серьезная бригада у россиян, в частности, хорошо оснащенная, имела лучшее оружие. При этом добавил, что у этих российских военных было оружие с приборами ночного видения, они имели поддержку техникой.

"Хотя и были смешаны с регулярной бригадой, но эти "шторм Z" уже были лучше оснащены и видно было, что их уже не бросали просто на убой", - отметил он.

Черный рассказал, что в их подразделении есть люди, которые работают над сбором информации о враге, чтобы было понятно с кем имеют дело и каких дальнейших действий противника можно ожидать.

Как сообщал УНИАН, журналисты обнаружили, что российские "зеки", завербованные Минобороны РФ, гибнут на войне в Украине быстрее, чем в свое время гибли заключенные, которых завербовала ЧВК "Вагнер". Такие выводы сделала российская служба BBC, исследовав более 9 тысяч сообщений о гибели российских заключенных.

Как стало известно, из них 1 910 воевали в составе подразделений "Шторм" российского Минобороны, а 7 417 были "вагнеровцами".

По данным расследования, в среднем завербованные узники Минобороны РФ погибали уже через восемь недель после приезда на поле боя, в то время, как "вагнеровцы" смогли продержаться примерно три месяца.

Отмечалось, что одной из причин того, что российские штурмовики от Минобороны не могут долго продержаться на войне, как наемники ЧВК "Вагнер", является недостаточно хорошая подготовка.

Также поставки оружия у вагнеровцев, несмотря на постоянное недовольство покойного главаря Евгения Пригожина, тоже были на лучшем уровне.

Кроме того, условия, которые предлагал Пригожин заключенным, очень отличались от того, что пообещал министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу, ведь контракт с ЧВК "Вагнер" предусматривал пять с половиной месяцев на фронте в обмен на свободу и снятие судимости. А вот у тех, кого завербовало российское государство контракт бессрочный - до конца жизни.

