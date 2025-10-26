Отправка Дмитриева в США доказывает то, что Россия встревожена последствиями американской политики в отношении Москвы.

Кремль хочет использовать визит главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в США для распространения пропаганды в американском информационном пространстве. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Дмитриев после прибытия в США уже дал несколько интервью американским СМИ. Его визит проходит на фоне введенных администрацией президента США Дональда Трампа санкций против российских нефтяных компаний, а также сообщений о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по территории РФ и дебатов о поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву.

Аналитики считают, что отправка Дмитриева в США доказывает то, что Россия встревожена последствиями американской политики в отношении Москвы. Более того, глава Российского фонда прямых инвестиций в своих интервью западным СМИ пытался преуменьшить то, как западные санкции и последствия украинских ударов повлияли на экономику РФ.

Кроме того, аналитики подчеркнули, что Дмитриев фактически признал, что Украина пошла на компромиссы в своей переговорной позиции, но заявил, что требования России остались прежними. Также не исключается, что Кремль пытается распространить нарратив о том, что смена власти в Украине может помочь завершить войну. Целью же Москвы является установка марионеточного правительства в стране.

Визит Дмитриева в США - что известно

Напомним, что глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев 24 октября прибыл в США для официальных переговоров с представителями администрации американского президента Дональда Трампа. В апреле 2025 года он уже посещал Вашингтон, став первым российским чиновником, которому был разрешен въезд в США с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

На своей странице в Instagram Дмитриев рассказал, что привез на переговоры в США конфеты с цитатами российского диктатора Владимира Путина на их обертках. Там были такие пропагандистские цитаты, как "Россия своих не бросает" и "границы РФ нигде не заканчиваются".

