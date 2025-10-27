Этот орел обитал на Южном острове Новой Зеландии до своего вымирания в 1445 году.

Сотни лет назад хищные птицы могли достигать гигантских размеров и быть серьезной угрозой. Они стали источником вдохновения для мифов и легенд, которые рассказывают до сих пор.

В BBC Wildlife Magazine рассказали, какой орел был самым большим и смертоносным в истории. С ним связан один широко распространенный миф.

Отмечается, что самым большим в истории был орел Хааста. Он обитал на Южном острове Новой Зеландии до своего вымирания в 1445 году.

В издании поделились, что орел Хааста мог весить до 18 килограммов. Его размах крыльев достигал почти 3 метра.

Орел Хааста был самым крупным и смертоносным хищником на Южном острове Новой Зеландии. В его рацион входили утки, лебеди, гуси и крупные нелетающие птицы моа, которые могли весить до 200 килограммов.

Ученые изучили останки орла Хааста и выяснили, что у них были светлые головы. Предполагается, что эти птицы ели свою добычу, погружая головы глубоко в полости их тел, выпотрошая их в поисках питательных органов.

В мифологии маори распространен миф о чудовищной птице пуакаи, которая была вдохновлена орлом Хааста. Маори верили в то, что пуакаи могла убивать людей и есть их. Тем не менее орел Хааста не охотился на людей.

Какие виды орлов живут в Украине

Ранее орнитолог, соучредитель Украинского центра исследований хищных птиц и директор Учебно-научного института естественных и аграрных наук Черкасского национального университета им. Богдана Хмельницкого Максим Гаврилюк рассказал УНИАН, какие виды орлов живут в Украине. Он отметил, что все эти виды являются редкими.

Гаврилюк поделился, что в Украине обитают шесть видов орлов: беркут, орел степной, подорлик большой, подорлик малый, могильник и орел-карлик. Для этих птиц нужны большие площади малоизмененных природных территорий и достаточная кормовая база.

