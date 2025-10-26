Дополнительная защита дает танкам повышенную живучесть, хотя вести бой они уже не могут.

В последние недели россияне возобновили бронетанковые штурмы на фронте, в частности пустив в ход "танки-дикобразы" - усовершенствованную версию "танков-черепах", применявшихся полтора года назад. И пока что определенную пользу от них россияне получают, пишет Forbes.

"Для тех, кто насмехается над бронетехникой... взгляните на огромное количество FPV, необходимых для уничтожения хорошо бронированного танка", - написал OSINT-аналитик Jonpy, выложив на платформе Х видео уничтожения российского танка многочисленными ударами FPV.

Однако украинские военные убеждены: то, что танки-дикобразы лучше выдерживают удары дронов, не делает их неуязвимыми.

"FPV эффективны против любого типа бронированной техники, если вы можете поразить нужное место. Вам нужен квалифицированный оператор, который может полностью контролировать дрон и определять уязвимые места в броне", - говорит командир подразделения беспилотников "Тайфун" Национальной гвардии Украины с позывным "Майкл".

Интересно, что западные танки изначально оказались более устойчивыми к ударам FPV. Forbes ссылается на примеры, когда один украинский танк Leopard 1 был обездвижен только после восьми попаданий; экипаж эвакуировался, и понадобилось еще три FPV, чтобы уничтожить его. В другом инциденте танк Abrams был остановлен только после попадания по меньшей мере шести FPV, а экипаж спасся невредимым.

Британский аналитический центр RUSI подсчитал, что "при соответствующей модификации броня может выдержать 10-15 попаданий FPV, получая при этом повреждения, которые можно исправить".

Именно это и пытались сделать россияне, когда весной 2024 года начали массово использовать "танки-черепахи", накрытые дополнительным самодельным корпусом. Прозванные также "танками-сараями", эти машины не могли полноценно вести бой из-за обездвиженной башни, поэтому использовались как машины прорыва, разминирования и подвоза пехоты во время штурмов.

По словам "Майкла", даже немодифицированным танкам на самом деле часто требуется несколько попаданий для уничтожения. Но если танк защищен дополнительно, уничтожить его становится еще труднее.

"20+ попаданий представляют собой крайний случай с сильно защищенными машинами и активными контрмерами, но потребность в нескольких FPV для одной бронированной цели является типичной, а не необычной", - говорит военный.

Проблема с "танком-дикобразом" заключалась в следующем: операторы FPV имели трудности с определением слабых мест. Они никогда раньше не сталкивались с таким типом брони, и дроны напрасно тратились, пытаясь пробить массу шипов. Эти безрезультатные взрывы дронов можно увидеть на видео.

"Эволюция танков, кажется, движется к тому, чтобы танк был полностью покрыт облаком металлических расширений, не оставляющих пути для дронов. Но это не значит, что для FPV это конец игры", - пишет Forbes.

Война в Украине: оружие

Как писал УНИАН, в течение года россияне почти не использовали бронетехнику на фронте, отдавая предпочтение "мясным" пехотным штурмам. Однако в сентябре танковые штурмы возобновились из-за ухудшения погодных условий.

Также мы рассказывали, что в последнее время Россия теряет относительно мало самоходной артиллерии, а больше - прицепной. К тому же уменьшились потери грамат калибра 152 мм и выросли потери 122 калибра. Это может свидетельствовать об истощении запасов современной артиллерии на российских складах.

