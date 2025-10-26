В администрации Трампа разошлись в оценках относительно готовности российского диктатора садились за стол переговоров.

Внутренняя разведывательная служба Государственного департамента США в начале этого года выразила сомнения относительно того, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам о прекращении войны в Украине. Таким образом служба отклонила более оптимистичную оценку Центрального разведывательного управления (ЦРУ) относительно потенциальных переговоров. Об этом сообщили несколько нынешних и бывших чиновников для The Wall Street Journal.

Аналитики Бюро разведки и исследований Госдепартамента США (INR) выразили это противоположное мнение в оценках и брифингах в месяцы, предшествовавшие августовской встрече президента Трампа с его российским коллегой на Аляске. Собеседники WSJ рассказали, что это несогласие также появилось в ежедневном брифинге президента.

По данным Госдепартамента, позже несколько аналитиков уволили в рамках директивы администрации о сокращении федерального персонала.

Видео дня

"Чиновник Государственного департамента связал увольнение с реорганизацией департамента и заявил, что аналитики группы "Россия-Евразия" не были объектом увольнений и что бюро по-прежнему способно проводить важные оценки", - напомнили в материале.

В частности тогда пресс-секретарь Государственного департамента Томми Пиготт сказал, что INR Государственного департамента "выполняет важную работу по подготовке критически важных разведывательных оценок".

В WSJ объяснили, что аналитики разведки часто понимают, что администрации надеются на оценки, которые они ожидают, поэтому агентства постоянно расходятся в своих выводах.

"В разведывательном сообществе расхождения во взглядах не только нормальны, но и необходимы. Эта дискуссия позволяет нам гарантировать, что наши руководители имеют как можно более точное представление о ситуации, чтобы защитить безопасность и свободу американского народа", - заявила в официальном сообщении пресс-секретарь директора Национальной разведки.

Администрация США может не получать точных данных

В то же время некоторые бывшие чиновники опасаются, что администрация президента США не получит точного представления о событиях, если аналитики разведки будут считать, что они должны предоставлять оценки, которые соответствуют политике.

"Главная опасность заключается в том, что политик получает искаженное представление. Такое искажение может привести к просчетам, которые могут повлиять на нашу национальную безопасность", - подчеркнул Джон Уильямс, который был директором отдела анализа России и Евразии в разведке Государственного департамента, прежде чем уйти в отставку в начале этого года.

В свою очередь собеседники WSJ добавили, что в начале своей каденции американские чиновники не раз обращались к аналитикам разведки и просили провести секретные оценки и брифинги по ситуации в Украине, чтобы иметь представлении о целях Путина и оценить его готовность к переговорам о завершении войны.

Поэтому аналитики ЦРУ, в ответ на запросы администрации, подготовить оценки, в которых пришли к выводу, что Трамп может найти возможности для переговоров с Путиным, говорят источники издания.

Как отметили два бывших чиновника, оценки ЦРУ иногда были положительными по налаживанию контактов с российскими властями.

Что говорят в Госдепе

В то же время Джон Уильямс подчеркнул:

"Мы оставались непоколебимыми. Мы не видели, что [Путин] имел стимул договариваться об окончании войны".

В частности аналитики INR напоминали о заявлениях Путина, а именно те, в которых он подчеркивал демилитаризацию и "денацификацию" Украины.

В заключении Госдепартамента говорилось о том, что Путин в конце концов не будет готов отказаться от своих целей в Украине.

"Нет легкого пути к дипломатическому решению войны. Украинцы не отчаиваются, а россияне продолжают думать, что они это выдержат", - считает Эндрю Вайс, который занимал должность директора по вопросам России в Совете национальной безопасности и сейчас работает в вашингтонском аналитическом центре Carnegie Endowment for International Peace.

Мирные переговоры по окончанию войны в Украине - последние новости

Ранее министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что его страна готова организовать переговоры между Украиной и РФ. Он отметил, что преимуществом Сербии является то, что она находится в дружеских отношениях со всеми сторонами конфликта.

"Сербия также входит в число стран, которые предлагают свои услуги, учитывая наш опыт, учитывая тот факт, что мы дружим со всеми вовлеченными сторонами, чтобы попытаться, при необходимости или если есть заинтересованность, провести любые переговоры... о том, как положить конец этой ужасной трагедии, которая привела к стольким жертвам и разрушениям", - подчеркнул Джурич.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объяснил, как заставить Путина сесть за стол переговоров. По его словам, сначала надо продемонстрировать силу, а уже потом вести диалог.

"Самая большая страна на земле не нуждается в большем количестве земли. Она должна лучше заботиться о том, что уже находится в пределах ее международно признанных границ. Руководство России должно понять, что его попытка возродить последнюю империю Европы обречена на провал. Эпоха империй закончилась", - отметил Сикорский.

Вас также могут заинтересовать новости: